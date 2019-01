Debutul în cinematografie l-a făcut în 1973, la 32 de ani, când a jucat rolul solistei de muzică din filmul „Ciprian Porumbescu”. A urmat, în același an, pelicula „Dimitrie Cantemir”, în care Sofia Vicoveanca și-a folosit doar glasul.

Primul film care a marcat-o pe marea cântăreață a fost însă „Orașul văzut de sus”. În acest lungmetraj, realizat în 1975, Sofia Vicoveanca joacă rolul unei muncitoare în port, mai precis al unei „buldozerițe”.

„Regizorul Lucian Bratu mi-a dat rolul buldozeriței, pentru vocea puternică și pentru figura fermă pe care, în opinia dumnealui, o aveam. Cu toate că eu nu sunt o femeie așa de dură, am încercat să mă transpun cât mai bine în personajul Nastasia, o buldozeriță care a fost lidera femeilor ce s-au revoltat în port. Cred că am reușit, iar acest rol a însemnat, practic, debutul meu în cinematografie”, a declarat, pentru Libertatea, Sofia Vicoveanca.

Artista devenită parcă peste noapte actriță a fost remarcată și de alți regizori, fiind distribuită, mai apoi, în filme precum „Urgia” (1977 – voce), „Vânătoarea de vulpi” (1980) sau „Ochi de urs” (1983).

„În filmul «Vânătoarea de vulpi», în regia lui Mircea Daneliuc, am jucat rolul nevestei lui Pătru cel scurt, interpretat de Mircea Diaconu. Am avut alături o seamă de actori extraordinari, precum Mitică Popescu, Gheorghe Cozorici sau Valeria Seciu', și-a reamintit interpreta de muzică populară.

Apoi, a continuat: „După acest film, regizorul Stere Gulea m-a remarcat și m-a solicitat să joc și în pelicula «Ochi de urs», în rolul nanei Floarea. I-am avut alături pe Dragoș Pâslaru și pe soprana Daniela Vlădescu”.

Din „buldozeriță” a ajuns împărăteasă

Peste ani, „buldozerița” a ajuns împărăteasă. Povestește Sofia Vicoveanca: „Un alt rol care m-a marcat a fost cel al împărătesei din filmul pentru copii «Sarea în bucate» (n.r. – 2001). Regizorul mi-a transmis: «Ești împărăteasa! Vezi să nu scapi vreun gest de țărancă!». Părea circumspect. La proba de costum de la Teatrul Mic m-a pus să fac câțiva pași. Atunci a scăpat un «ah, e bine!». Se liniștise, puteam juca rolul împărătesei”.

Acest rol i-a adus Sofiei Vicoveanca și multă bucurie sufletească: „La un timp după ce filmul a avut premiera, am fost la un control oftalmologic. Acolo, lume multă, printre care și o mamă cu o fetiță. Aceasta se uită fix la mine și spune: «Mamă, uite-o pe doamna împărăteasă din filmul Sarea în bucate!». S-a făcut liniște și toată lumea s-a uitat la mine. Atunci, am luat fetița în brațe și am pupat-o cu foc. Această remarcă a fetiției m-a uns pe suflet”.

Reîntâlnire cu „fiul” Horațiu Mălăele

Un alt film în care a jucat Sofia Vicoveanca a fost „Casa din vis”, regizat de Ioan Cărmăzan în 1991. „Am jucat alături de Maia Morgerstern, Gheorghe Dinică și Horațiu Mălăele. Actori imenși. Îmi era parcă și frică să respir lângă acești coloși ai cinematografiei românești”, ni s-a destăinuit Sofia Vicoveanca.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a jucat rolul mamei lui Horațiu Mălăele, Babalete în film. „Cu Horațiu Mălăele m-am întâlnit de curând la Gala UARF (n.r. – Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România). Când m-a zărit, și-a întins mâinile și a exclamat: «Maaaamăă!». Și-a adus aminte că mi-a fost băiat, acum peste 25 de ani, în film”, a spus, râzând, Sofia Vicoveanca.

În afara filmelor artistice, Sofia Vicoveanca a jucat și în scurtmetraje: „Omule, pomule”, „De dor de frumos pe lume” sau „Povestea lemnului care cântă”.

