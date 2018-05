Din nefericire, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, pentru artista care mai are un băiețel, în vârstă de 4 ani. Atunci când a mers la examenul morfologic, a aflat că a pierdut sarcina.

Celia a reușit să scape de depresie

“Vreau să vorbesc despre o anumită greutate prin care am trecut acum, de curând. Singurul motiv pentru care îmi doresc să vorbesc este că cel mai bun medicament este reprezentat de rugăciune și natură. Am fost acum două luni de zile la pământ, cred că nici familia mea nu știe exact. Am pierdut o sarcină. A fost un șoc puternic, pentru că mă dusesem la examenul morfologic şi acolo am aflat că am pierdut sarcina – apucasem să mă atașez de suflețelul din burtică. Nicio secundă nu m-am gândit la acest aspect, nu m-am gândit la asta. (…). A fost un avort reţinut de două săptămâni şi ceva în burtica mea – așa se numește. Putea să fie hemoragie, infecţie, Dumnezeu m-a păzit.”, a povestit cu lacrimi în ochi Celia în cadrul emisiunii „La Măruță.

În cadrul interviului, cântăreața a spus că a reușit să scape de depresia în care a intrat cu ajutorul rugăciunilor și a ieșirilor în natură.

„De asta am plecat în Australia şi am zis că nu mai pot, am fost la pământ şi am vrut să plec, să prin starea pe care o aveam și am primit răspunsuri, mi-am liniștit sufletul. S-a întâmplat asta decât să am un copil bolnav, plus că Dumnezeu m-a salvat, puteam să fac complicații, să scoată tot și să nu mai pot face copii. Chiuretajul și tot ce a urmat… sper că nu a afectat mult și și în viitor, am să fac și eu o fetiță. Am fost plecată două luni şi m-am întors alt om„, a mai mărturisit artista.

