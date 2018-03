Cristina Spătar i-a botezat băiețelul Deliei Antal. Cele două artiste au făcut primele declarații despre evenimentul emoționant. Edan, în vârstă de 10 luni a fost creșinat astăzi.

“Nici nu a vrut să bage căpuşorul în cristelniţă. Este al doilea copil botezat de mine anul ăsta. Mă onorează să fie năşica lui Edan. Îi doresc foarte multă sănătate şi mult noroc”, a spus Cristina Spătar la Antena Stars.

“Am foarte mari emoţii. Am plâns şi eu. Este un copil cuminte. Am plâns pentru că Edan nu plânge niciodată. El face 10 luni. Are o problemă… sau e de bine. Când e vorba de petrecere nu doarme”, a spus Delia Antal.

Recent, Cristina Spătar a făcut o dezvăluire cu totul neașteptată, explicând că a fost victima unor escrocherii. Cristina Spătar, care a afirmat că nu intenționează să se mai recăsătorească, a afirmat că a fost șantajată și sabotată de colegi de breaslă la un moment dat, însă nu a oferit mai multe detalii în acest sens.

