EXCLUSIV/ Ce strategie a folosit Daniela Nane pentru fiul ei de Crăciun: “Nu voiam să pice de fraier în fața colegilor!”

Actrița Daniela Nane nu poate uita descoperirea întâmplătoare făcută în copilărie în ajun de Crăciun. La rândul ei, vedeta a adoptat o strategie înțeleaptă în ceea ce îl privește pe fiul ei.

Daniela Nane își amintește cu nostalgie despre un obiect vestimentar care îi plăcuse extraordinar de mult și pe care îl găsise ulterior, din întâmplare, într-o încăpere din casă.

“Ce țin minte acum este surpriza pe care am avut-o găsind o rochie pe care mi-o doream, o rochiță vișinie dintr-o pânză topită, cu dantelă, pe care o văzusem cu mama într-un magazin și îmi plăcuse. Și am găsit-o în cămară ascunsă după niște pungi. Chiar mă întrebam ce caută rochia aceea acolo. Mi-am dat seama ce căuta acolo după ce am găsit-o sub brad. Cred că aveam 8-9 ani”, ne-a povestit Daniela Nane episodul care a marcat-o la o vârstă fragedă.