Horoscop Berbec – 9 mai 2026:

Astăzi te răzgândești, poate și pentru că îți amintești de nemulțumirile acumulate în legătură cu anumiți prieteni.

Horoscop Taur – 9 mai 2026:

Neplăcerile zilei vor fi provocate de tine, dacă alegi să-ți schimbi atitudinea față de cei cu care ai ajuns deja la o înțelegere.

Horoscop Gemeni – 9 mai 2026:

Îți lipsesc anumite informații și ar fi bine să ai răbdare, să le obții, înainte de a lua decizii clare în legătură cu planurile tale.

Horoscop Rac – 9 mai 2026:

Planurile tale, menite să îți ofere mai multă stabilitate, se vor dovedi nerealiste din cauză că apar informații pe care nu le ai avut până acum.

Horoscop Leu – 9 mai 2026:

Sunt posibile neînțelegeri sau mici dezacorduri cu partenerii de orice fel. Nimeni nu are chef să fie diplomat, chiar dacă înțelege că e necesar.

Horoscop Fecioară – 9 mai 2026:

Situația este complicată la locul de muncă, iar astăzi apar elemente supărătoare, solicitări care mai mult te obosesc.

Horoscop Balanță – 9 mai 2026:

Ai de ales între a ține cont de solicitările celor dragi și a face ceva pentru tine. Cea mai bună alegere este una rațională, chiar dacă pare egoistă.

Horoscop Scorpion – 9 mai 2026:

Poate deveni supărătoare preocuparea celor din familie de a împărți anumite beneficii, fără să țină cont de sensibilitățile tale.

Horoscop Săgetător – 9 mai 2026:

Astăzi ți se potrivește cel mai bine postura omului cuminte, care știe când să păstreze tăcerea, când să vorbească și ce să spună.

Horoscop Capricorn – 9 mai 2026:

Este o zi care vine cu o dublă tentație. Pe de o parte ai vrea să îți permiți mai multe plăceri, pe de alta, știi că nu e înțelept.

Horoscop Vărsător – 9 mai 2026:

Ar fi bine să nu îți dai drumul la gură, în special în familie, chiar dacă ai impresia că apropiații îți vor trece totul cu vederea.

Horoscop Pești – 9 mai 2026:

Micile neînțelegeri cu cei din anturaj ar trebui lăsate să se stingă de la sine, ca să nu ducă la complicații de care chiar nu ai nevoie.

