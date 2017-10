Florin Marin, actualul soț al lui Philip Clements, și-a refăcut viața desi nu a divorțat încă de fostul preot în vârstă de 79 de ani. Partenerul acestuia are 48 de ani.

Florin Marin l-a prezentat tuturor la TV pe noul lui iubit. „El e noul meu partener. Da, este un pic mai tânăr, are 48 de ani. Philip a făcut 79 acum în august. El mi-a spus să îmi caut pe cineva mai tânăr decât el. Este prima noastră întâlnire față în față. Am vorbit pe Facebook”, a spus Florin la Antena Stars.

Florin Marin divorțează de Philip Clements

„Philip știe, i-am spus că mi-am găsit pe cineva. A spus că nu ar mai vrea să țină legătura cu mine și atât. Nicio urmă de gelozie ca și când nu am fost doi ani împreună. Este un om foarte înstărit, a fost căsătorit cu o româncă, are un copil, are o fetiță. Ea locuiește cu el. Mă înțeleg foarte bine cu fetița lui, are 13 ani. Este mai înstărit decât Philip. A contat și financiar. El știe foarte bine că mie îmi plac banii”, a mai spus Florin.

