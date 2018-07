„Am avut o complicaţie foarte nasoală anul trecut. Evident, că orice sportiv nu prea bagă de seamă, am făcut o pauză de şase luni şi am zis să mai încerc odată, tot la fotbal evident, le-am rupt de tot ligamentele încrucişate şi am ajuns la bisturiu. Nu ştiu dacă am făcut bine”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars.

„A fost complicat la început pentru că el a fost cam imobilizat vreo două săptămâni. Izabela e foarte cuminte şi nu mi-a pus probleme. Mai greu a fost cu cumpărăturile pentru că eu nu am voie să car. Eu mi-am dorit ca el să fie bine, să se recupereze. Nu este o operaţie simplă, s-a făcut un transplant de ligament. Trebuie făcută o recuperare foarte serioasă. Vine în fiecare zi. Spune că are două gagici (n.r. cârjele)”, a povestit și Oana Roman.

Oana Roman și partenerul ei de viață, Marius Elisei, s-au distrat pe cinste la petrecerea pe care au organizat-o cu ocazia aniversării a patru ani de mariaj. Însă, la doar câteva zile distanță, soțul Oanei Roman a ajuns la spital. Acesta a fost operat la Spitalul Universitar din Capitală.

