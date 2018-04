Ștefan, Alina și Roxana, propuși spre eliminare la Exatlon, în ediția de marți, 3 aprilie. Fostele concurente din echipa Războinicilor, Mariana și Anca au comentat situația și au făcut declarații neașteptate.

“Stefan este eliminat si este unul dintre nominalizati”, a spus Cosmin Cernat, dupa ce Razboinicul a pierdut proba individuala pentru imunitate. Alina a fost urmatoarea care a iesit din jocul pentru imunitate, urmata de Roxana.

Anca si Mariana sunt uimite de nominalizarile de la Exatlon Romania și au comentat în privința nominalizărilor, în cadrul emisiunii de la kanal D. “Ma bucur foarte mult ca au pierdut Razboinicii. Ma bucur ca sunt nominalizari pe placul meu. Nu ii mai suport. Mi-au lasat un gust amar. Nu tin cu ei, nu simt asta. Sper sa iasa Alina, insa se pregateste o mare razbunare din partea Faimosilor. Am inteles ca acum vor sa scoata omul bun din echipa razboinicilor. Stefan este tinta lor. Eu nu as vrea sa iasa Stefan. Cu el nu m-am certat. El este un baiat linistit”, a spus Anca. Mariana o sustine in continuare pe Alina.

“Stefan nu o sa plece. Publicul trebuie sa tina cont de calitatile lui sportive. Trebuie luat in calcul de la inceputul competitiei, nu pe ultima saptamana. Stefan nu o sa plece. Este un bun sportiv. E un om echilibrat. Roxana ar trebui sa iasa. Nu ca Alina este prietena mea, dar ea vine din sala de forta, de alergare, de inot. La Roxana e o diferenta. Roxana este mult prea timida”, a spus Mariana.

Mariana de la Exatlon lucrează ca menajeră și este foarte mândă de meseria pe care o are. Mai mult, concurenta, care este considerată una din cele mai bune din concurs, spune că meseria o ajută foarte mult să își mențină condiția fizică.

