Liza Panait este una dintre cele mai de succes creatoare de modă din România, creațiile ei fiind purtate de multe femei atât de la noi din țară, cât și străinătate. După 25 ani timp în care Liza a lucrat direct cu clienții, s-a upgradat și și-a mutat afacerea și în online.

Pe Liza Panait o vedem de două ori pe an, atunci când își lansează colecțiile, în rest designerița stă în atelierul de creație sau merge la diverse festivaluri de modă. Așa se face că zilele trecute, creatoarea de modă a dat startul prezentărilor de anul acesta, printr-o prezentare manifest.

„Să-ți spun cum am început proiectul „Rădăcini”. Anul trecut, în toamnă, am făcut primul spectacol, ne-am plimbat prin cele 5 continente, am folosit elemente tradiționale din cele 5 continente, le-am pasat în anii 50, iar acum avem un spectacol „Insieme” de ziua Europei, un spectacol cu elemente tradiționale din țările Uniunii Europene, plasate în anii 30-40 și 50. E un mesaj: Să rămânem împreună”, ne-a povestit Panait, completând că muncește neîncetat și singura pauză pe care și-o permite este în luna august, atunci când pleacă în vacanță.

„Sigur că experiența contează foarte mult. Nu iau pauză pentru că nu am cum să iau pauză. Nu avem decât în august concediu. Materialele le comandăm de la un an la altul pentru că așa se face, se comandă cu un an înainte pentru colecția de anul următor. Nu știu dacă există o rețetă anume. Așa ne-am obișnuit și știm ce avem de făcut. Ăsta-mi e job-ul. Din respect pentru clienții noștri, ne-am obișnuit să facem două prezentări pe an și foarte multe colaborări. N-aș putea să fac altceva. Nu fac nicio schiță, croiesc direct, tot experiența probabil își spune cuvântul. Știu ce am de făcut cu șase luni înainte. La sfârșitul lui septembrie vrem să facem un spectacol de Centenar cu elemente tradiționale din România puse pe anii 20”, a spus Panait.

Liza Panait a trecut în era online la îndemnul familiei

Deși îi face mare plăcere să lucreze cu oamenii și mai ales să stea de vorbă cu fiecare clientă în parte, la îndemnul familiei, Liza Panait și-a modernizat afacerea și a trecut în mediul online, mai precis și-a deschis și un magazin virtual. „Suntem pe online de 3-4 ani și vindem foarte bine. La ce facem noi, trebuie să facem tot ce se face pentru că așa funcționează business-ul, iar pe online chiar vindem bine. Eu recunosc că la început nici n-am vrut să aud. Soțul meu și Alexandru, băiatul meu, mi-au spus că trebuie, însă nu am crezut că o să vând eu o rochie de 2000 pe online. Și totuși online-ul merge cel mai bine”, a completat designer-ul.

VIDEO: Cosmin Nistor

