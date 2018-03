Video EXCLUSIV/Maria Constantin are mai multe planuri …în doi. ”Trebuie să găsesc pe cineva!”

Maria Constantin vrea să meargă neapărat în Maroc, tocmai la Marrakech. Doar că, spune ea, îi lipsește persoana potrivită pentru o vacanță romantică.

Cântăreața de muzică populară Maria Constantin a reușit cam tot ce și-a propus.

A dat greș, însă numai în plan personal, potrivit propriilor mărturisiri. Trecută prin al doilea divorț, fosta soție a lui Marcel Toader spune că de data aceasta nu se va mai grăbi când va trebui să-și aleagă jumătatea.

”Cred că doar în ceea ce privește viața personală nu am reușit ceea ce mi-am propus. Dar asta nu mai ține de mine, în principiu. Ține de norocul omului. De obicei trebuie să cauți bine, eu cred că m-am grăbit. Deocamdată nu mă grăbesc să mă mărit din nou. În schimb, am o prietenă, care la mine la nuntă a fost domnișoară de onoare și a mai și prins buchetul. Acum ea trebuie să fie mireasă, iar rolurile să se inverseze. Așa că facem casting, trebuie găsim băiat tânăr, frumos, la pungă gros. Am înțeles că așa e bine. Eu nu am nevoie de casting, sunt frumoasă, am ochi albaștri”, a spus artista pentru Libertatea.