Se pare că vorba potrivit căreia ”ghinion în dragoste înseamnă noroc la bani” e reală. Maria Constantin simte din plin beneficiile divorțului. Artista o duce bine pe plan profesional (și implicit finaciar) după ce s-a despărțit de Marcel Toader.

Maria Constantin a ajuns în timp record să devină una dintre cele mai căutate artiste de la noi. De când și-a anunțat divorțul de Marcel Toader, viața acesteia s-a schimbat total. Nu doar că s-a mutat în altă casă, a devenit studentă la Conservator, nu prea mai intră în bucătărie și e liberă să facă ce dorește, dar o duce și cât se poate de bine pe plan profesional. Artista a avut joburi în fiecare week-end, la diverse evenimente private, dar chiar și în cursul săptămânii. Maria pune însă această perioadă productivă pe seama faptului că a fost și încă este sezonul nunților și al petrecerilor.

Până atunci, însă, potrivit propriilor mărturisiri, cântăreața abia dacă mai are timp să respire, asta și pentru că ziua este ocupată cu cursurile de la facultate, iar seara, cu diverse evenimente.

”Mă ocup cu facultatea, cu Conservatorul. Chiar am venit de la câteva examene. Sunt o boboacă foarte silitoare, mă prezint la fiecare curs. Este visul meu din copilărie și tare m-am bucurat când am intrat. Am intrat printre cei mai buni, în prima grupă de studenți, cu note foarte bune. Până acum, nu am avut nici timpul necesar, nici motivare foarte mare, pentru că am avut alte priorități în viața mea. Și nu vreau să ajung la o vârstă la care să regret. Am ales canto clasic fiindcă mă reprezintă și vreau mult să evoluez. Un artist asta face, când vrea să evolueze. Sunt omul care mă pliez foarte repede, tot timpul îmi găsesc un locușor al meu, pe care-l numesc acasă. Locul care mă face să vin cu drag este locul în care am crescut, la mama și la tata. Timpul nu-mi permite să mai stau în bucătărie. Am multe cursuri, sunt plecată la evenimente”, a declarat aceasta pentru Libertatea.