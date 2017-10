La cinci ani distanță, Marina Almășan a spus totul despre divorțul de Victor Socaciu. Ea a încercat să-și salveze căsnicia și chiar l-a iertat după prima escapadă. Totuși, perioada respectivă a marcat-o și a suferit mult. Acum însă, este fericită alături de afaceristul George Cornu.

Pe plan profesional, Marina Almășan a reușit să realizeze cam tot ceea ce și-a propus. Pe plan personal, după cum ea însăși recunoaște, nu a fost însă ”o femeie de nota 10”. Vedeta TVR a suferit, asta pentru că, spune ea, și-a pus ”sufletul pe tavă”.

În anul 2012, Marina a divorțat de artistul Victor Socaciu, devenit apoi un cunoscut politician. N-a fost ușor. A luptat, a plâns. Prezentatoarea tv a aflat că acesta o înșela, a trecut peste asta, într-o primă fază, când a încercat să-și salveze căsnicia. Mai mult, a avut o discuție telefonică chiar cu amanta de atunci a soțului său, care între timp i-a devenit nevastă. Dar și cu bărbatul cu care era măritată la acea vreme. În zadar însă.

”Am plâns mai ales după divorț. Nu am înțeles de ce mi s-a întâmplat asta. Mi-am iubit foarte mult soțul. L-am sprijinit foarte mult. L-am ajutat în proiectele lui. Am încremenit eu în emisiunea mea fără să avansez, dându-mă un pas în spate, ca să-l pot ajuta pe el, să ajungă în Parlament. L-am susținut în campanii. Am umblat prin sate din Ardeal ca să-i conving pe oameni să-l voteze. Am fost lângă el când a avut problema de sănătate. Ani în șir găteam mâncare de regim pentru el și alta pentru noi. Nu am înțeles de ce, unde a apărut acea breșă să aflu că el avea o viață în paralel”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea.

”Am plâns și când, după divorț, omul pe care-l iubeam a instrumentat împotriva mea acel circ, invocând că miliardarul Cornu a apărut în viața mea și mi-au luat ochii banii lui. Nu am călcat niciodată strâmb. El, de un an de zile, avea o viață dublă. Și ca să te scoți curat că ești politician, ai încercat să o distrugi pe mama copilului tău. Mi s-a părut că sunt cel mai fraier om de pe pâmânt că am putut să cred într-o astfel de persoană. Cu actuala lui soție, această femeie care era impresara lui, am avut o convorbire telefonică atunci când am aflat de existența ei.

El nega că ar fi avut o altă relație decât profesională. Am rugat-o să-l lase, că Victor are o familie, o soție care-l iubește, să-și vadă de familia ei și să întrerupă relația. Mi-a râs în nas. Am încercat și să dau de soțul ei. El mi-a spus neputincios că nu are ce să-i facă. Mi-am dat seama că e o bătălie pe care nu o pot câștiga. Am lăsat timpul să treacă. Soțul meu a dat de înțeles că se întoarce acasă. Dar am aflat apoi că a mers în paralel”, a mai spus Marina.