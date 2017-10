După luni de muncă, Oana Zăvoranu a terminat în sfârșit clinica medicală care-i poartă numele. Bruneta s-a ocupat doar de partea de amenajare a spitalului și de alegerea personalului. Oana Zăvoranu a promis să nu se implice și în partea de medicină.

Deși clinica nu s-a deschis, au și apărut zvonuri cum că niciun personal medical nu-și dorește să vină să muncească alături de Zăvoranu, de teama divergențelor cu ea. Se pare însă că lucrurile stau diferit. Oana Zăvoranu a ținut să precizeze că singura ei implicare a fost aceea de a amenaja spațiul. „Eu mi-am pus foarte mult amprenta cu privire la aspect. Am făcut-o fashion. Nefiind în bussines-ul ăsta medical, pe mine nu m-a interesat numai aparatura, care este de ultimă generație, ci am zis clinica să aibă o anumită față. Omul, când vine acolo, oricum e supărat, oricum e bolnav, că nu se duce nimeni la spital de bine, și atunci, în momentul în care aștepți să intri, vrei să fii într-un loc primitor, în care să nu se streseze mai mult decât este deja, așa că am ținut foarte mult la amănuntele astea”, ne-a povestit Oana Zăvoranu. Ea a recunoscut că a schimbat decorul de câteva ori până s-a decis cum este mai bine: „S-a tot schimbat. Recunosc. S-au pus niște scaune, s-au scos, s-a pus un tarchet, s-a scos apoi. Inițial, am avut o recepție, după care am zis că nu se încadrează. Pentru că sunt un geamăn veritabil, mă sucesc și sunt sucită, și atunci, ce mi-a plăcut ieri, nu mi-a plăcut azi. Dar vezi că am fost constructivă, nu am fost într-o bătaie de joc”.

Oana Zăvoranu a promis să fie un patron exemplar

Ce-i drept, bruneta a recunoscut că va avea grijă să-și urmărească din umbră angajații, deoarece dorește să aibă un personal care să se comporte exemplar cu bolnavii care-i vor trece pragul. „Îmi bag codița în ceea ce privește personalul, mai exact să fie bun, și am să-ți spun și de ce. Știu că este de o mie de ori mai vizată clinica mea pentru că este a Oanei Zăvoranu și atunci poate pretențiile sunt mai mari, așa că nu-mi permit să am oameni care să nu dea randament sau oameni care să nu fie profi”, ne-a mai spus Oana Zăvoranu. Dar a mai ținut să precizeze că nu va lucra direct cu medicii și că nu se va băga peste munca lor.

„Avem clinica plină de doctori, iar ei nu lucrează direct cu mine. Plus că eu nu sunt genul de patron care să mă duc dimineața să bat cu pumnul în ușă. Nu mă bag pe felia omului. Toți medicii au venit cu recomandare, toți sunt medici foarte buni și atunci ar fi aberant ca eu să mă bag în job-ul lor. E ca și când mi-ar da ei mie sfaturi cum să dau un interviu sau cum să mă pun într-o emisiune”, a spus Oana, invitându-i pe toți cei care au probleme să-i calce pragul fără nici cea mai mică teamă în ceea ce privește prețul serviciilor. „Prețurile sunt mai mult decât decente. Avem contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât și cei care nu pot să beneficieze de un consult cash, pot să aplice”, a mai spus Zăvoranu.

