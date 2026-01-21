Finanțarea sănătății în România în 2026: „Banii trebuie să urmeze pacientul!”

În 2023, în România cheltuielile curente pentru sănătate erau de 5,7% din PIB, adică la jumătate față de media Uniunii Europene (10%). Practic, doar 1.800 de euro per capita au fost cheltuielile cu sănătatea în țara noastră comparativ cu 3832 euro per capita media UE.

Adrian Bănescu, președintele FEPAM, susține că finanțarea urmează pacientul peste tot în lume și așa ar trebui să fie și la noi.

,,Banii trebuie să urmeze pacientul, lucru care nu se întâmplă de foarte mulți ani în România, dar e o normă uzuală în Europa. Indiferent de forma de proprietate, cu criterii de calitate și performanță, banii trebuie să meargă acolo unde alege pacientul să se trateze.”

În opinia președintelui FEPAM, 5 măsuri urgente care depind exclusiv de voința politică, ar putea îmbunătăți sănătatea în România.

Echitate în decontare pentru furnizorii acreditați: finanțarea urmează pacientul, indiferent de forma de proprietate, cu criterii de calitate și performanță Actualizarea anuală a tarifelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pe formule transparente care să reflecte costurile reale Reducerea plafoanelor arbitrare și înlocuirea lor cu contractare predictibilă și indicatori de volum rezultat Reguli unitare naționale: o interpretare unică a legii în toate județele. Să nu mai existe diferențe de metodologie între Casele de Asigurări de Sănătate (ex: reguli diferite la București față de Timișoara). Reforma digitală (SIUI- PIAS) cu garanții operaționale: modernizarea urgentă a sistemului informatic care blochează zilnic activitatea.

„Un sistem de 20 de ani ne duce în jos. Într-o eră a AI-ului, noi blocăm pacienții zeci de minute din cauza cardului de sănătate”, atrage atenția Bănescu.

FEPAM, breasla care vrea să oprească exodul medicilor

Cristina Chiriac, președinta CONAF, a susținut încă de la început FEPAM, astfel că federația a devenit membru afiliat CONAF.

„Așa trebuie să arate dialogul social în România: pe baze de bresle. FEPAM este prima federație pluridisciplinară (stomatologie, radiologie, recuperare etc.) care pune accent pe ideea de breaslă. Dacă vrem să nu mai vorbim de medici care pleacă din România, atunci vocea antreprenorilor din domeniul medical trebuie să se audă. FEPAM reprezintă deja aproape 10.000 de angajați și este partenerul activ de care statul are nevoie”, a declarat Cristina Chiriac, președinte fondator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF,.

Cristina Chiriac a renunțat la joburi foarte bine plătite și-a pornit de la zero. Cristina e doctor în (econom)IE!

FEPAM promite să nu rămână un simplu observator, ci să devină vocea care scoate legile sănătății din birouri și le aduce în sprijinul real al pacienților și medicilor.

Cine conduce FEPAM

Consiliul director al FEPAM reunește lideri care cunosc realitatea din cabinete și clinici. Președinte este dr. Adrian Bădescu de la Clinicile Medicis, iar vicepreședinți sunt: Mihaela-Venoria Proicea, vicepreședintele Patronatului Furnizorilor pentru Servicii de Medicină Fizică și Reabilitare Medicală, Balneologie, Servicii de Asistență Socială și Medicină la Domiciliu, dr. Adina-Magdalena Alberts, președintele Patronatului Antreprenorilor din Domeniul Medical – PAM, Maria-Magdalena Popescu-Biclineru, vicepreședintele Asociației „Din Grijă pentru Copii”, Mihaela-Florentina Bănicioiu, Chief Operating Officer Global Medical Ultra, Laura-Mariana Butunoi, Manager Operațiuni Genesis Athens, conf. dr. Valeriu-Bogdan Popa, președintele Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România, prof. dr. Cristian-Sebastian Vlad, președintele Patronatului Medicilor Stomatologi din România – PMSR și Roxana Dumitrașcu, membru al Consiliului Director al Patronatului Medicilor Stomatologi din România – PMSR.

„Astăzi punem temelia. De mâine avem responsabilitatea să construim un sistem medical mai puternic și mai respectat. Viitorul nu se poate construi fragmentat, ci doar prin solidaritate și expertiză,”a precizat prof. dr. Cristian-Sebastian Vlad, președintele Patronatului Medicilor Stomatologi din România și vicepreședinte FEPAM.

Acesta a întărit ideea că noua federație este ,,o construcție pentru sistemul de sănătate, nu împotriva cuiva”.

După mai bine de 30 de ani în care cabinetele medicale private au luptat pe cont propriu, FEPAM își propune să fie vocea antreprenorilor din sănătate și un partener activ în comisiiile din Parlament, astfel încât legile sănătății să nu mai fie făcute din birou, ci pe baza realității din cabinete.

