Craterul McDermitt s-a format acum aproximativ 16 milioane de ani, în urma activității vulcanice, care a lăsat în urmă depozite bogate de minerale. În acea perioadă, când zona era încă un lac, litiul s-a amestecat cu sedimentele vulcanice, fiind create aceste resurse, relatează portalul de știri polonez Biznez Interia.

Specialiștii afirmă că procesele geologice care au dus la formarea celui mai mare zăcământ de litiu sunt rare și remarcabile.

Începerea exploatării este planificată pentru anul 2026, conform operatorului minei Thacker Pass. Statele Unite speră ca acest proiect să reducă dependența de importuri și să sprijine industria bateriilor.

„Litiul, denumit și aurul alb, a devenit esențial în economia globală, datorită utilizării sale în bateriile litiu-ion, care sunt indispensabile în tranziția către energia verde”.

Cu toate acestea, exploatarea va necesita tehnologii avansate din cauza dificultății de a procesa litiul din argile. În plus, există îngrijorări legate de impactul asupra mediului și al locurilor sacre pentru comunitățile indigene. Organizațiile de mediu avertizează asupra riscurilor de distrugere a ecosistemelor și a creșterii emisiilor de carbon asociate procesului de extracție.

Cererea de litiu a crescut exponențial, alimentată de nevoia de soluții ecologice și de baterii mai eficiente. Aceste baterii sunt apreciate pentru durata lungă de viață și timpul redus de încărcare.

În prezent, China prelucrează aproximativ 60% din litiul mondial și domină piața bateriilor, în timp ce SUA produc mult mai puțin, doar la mina Silver Peak.

