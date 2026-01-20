„Cu un rinichi artificial portabil, vrem să oferim pacienților mai multă libertate și să facem în așa fel încât tratamentul să se integreze mai bine în viața lor de zi cu zi”, a explicat Gerritsen.

NeoKidney este un dispozitiv de hemodializă portabil și ușor, proiectat în special pentru a fi utilizat la domiciliu. Spre deosebire de aparatele convenționale de dializă, acesta este mult mai compact și reduce semnificativ consumul de apă.

NeoKidney are dimensiunea unei valize, cântărind aproximativ 13 kilograme, comparativ cu cele aproape 100 de kilograme ale dispozitivelor utilizate în spitale.

Un alt avantaj major al dispozitivului este consumul redus de apă. Pentru un tratament de două ore, NeoKidney folosește doar cinci litri de apă, în timp ce aparatele din spitale consumă aproximativ 120 de litri pentru patru ore de tratament.

Chiar și cele mai mici dispozitive de dializă la domiciliu existente utilizează între 30 și 40 de litri pentru sesiuni de două-trei ore.

Gerritsen a subliniat și flexibilitatea pe care o oferă acest dispozitiv pacienților: „Spre exemplu, poate fi luat în avion. Acest lucru oferă pacienților mult mai multă libertate”.

Aparatul funcționează cu o priză standard și nu necesită împământare, ceea ce permite utilizarea sa în afara casei, inclusiv în hoteluri sau alte locații temporare.

În prezent, dispozitivul este testat pe al doilea pacient, iar cercetătorii speră să finalizeze studiul clinic până la sfârșitul anului 2026. Aprobat prin marcajul CE (Conformitate Europeană), NeoKidney ar putea fi disponibil pe piața europeană începând cu anul 2027, în funcție de rezultatele studiilor și avizele autorităților de reglementare.

„Dializa salvează vieți, dar este și foarte împovărătoare”, a declarat Gerritsen. Compactitatea dispozitivului ar putea schimba radical viața pacienților, oferindu-le posibilitatea de a-și continua activitățile zilnice și de a călători fără restricții.