„Deciziile legate de medicamente nu sunt niciodată abstracte. Ele se reflectă direct în viața pacienților, în așteptările familiilor și în responsabilitatea medicilor care, zi de zi, trebuie să ia decizii dificile în condiții reale de practică medicală”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Proiectul CAPRICORD reunește autoritățile din 12 state europene, responsabile de stabilirea prețurilor și de rambursarea medicamentelor. Scopul principal este îmbunătățirea procesului decizional, prin sporirea transparenței și fundamentarea solidă a deciziilor publice.

Pentru pacienți, rezultatele acestui proiect se traduc în reguli mai clare, decizii mai ușor de înțeles și soluții adaptate nevoilor medicale.

„Înseamnă ca vocea pacientului și experiența profesioniștilor din sănătate să conteze mai mult atunci când se decide dacă un medicament este rambursat, în ce condiții și pentru cine”, a adăugat Rogobete.

CAPRICORD oferă autorităților naționale instrumente comune pentru gestionarea incertitudinilor, mai ales în cazul terapiilor inovatoare și al medicamentelor orfane. Acestea reprezintă provocări majore, având dovezi limitate și generând presiune ridicată asupra bugetelor.

„Pentru mine, un sistem de sănătate bun este unul care explică, care ia decizii asumate și care rămâne conectat la nevoile reale ale oamenilor. În acest cadru se înscrie și CAPRICORD”, a subliniat Rogobete în mesajul său.