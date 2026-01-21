Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 36 de ani, a cărui dispariție a fost semnalată de colegii săi de echipaj, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman.

„Astăzi de dimineață, în jurul orei 8.09, salvatorii teleormăneni au fost alertați de membrii unei barje aflate pe fluviul Dunărea, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar (un bărbat de circa 36 de ani)”, a transmis ISU Teleorman, potrivit presei locale.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din mai multe structuri.

„Pentru efectuarea misiunii de căutare-salvare a acestuia, în zona indicată se deplasează un echipaj de la Detaşamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliţia de Frontieră, cu o ambarcaţiune, un echipaj SAJ Teleorman şi echipele de scafandri ale ISU Teleorman şi ale ISU Giurgiu”, precizează sursa citată.

Misiunea este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă căutările în zona indicată.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE