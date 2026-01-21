În câteva ore, la Power Couple, acțiunea revine la… înălțime într-o probă în care confortul nu există și în care memoria și atenția la detalii fac diferența.

Aseară, proba a fost inspirată dintr-un meci al echipei naționale a Maltei, iar turneul de fotbal propus pentru jocul fetelor a fost unul plin de urale și dorință de a marca. Chiar dacă băieții au fost implicați total în ceea ce aveau de făcut partenerele, simțurile lor au fost înăsprite neputând să vadă. După o finală puternică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu s-au impus, reușind să obțină și superputerea, pe care o vor deschide abia diseară.

Săptămâna de Power Couple se încheie cu o probă de cuplu… la 24 de metri în aer! Va fi un nou turneu nebunesc pentru echipele aflate în lupta pentru marele premiu. „Au o misiune grea – să-și descrie vecinii, cu bune și cu rele, în timp ce atârnă în aer. Să sperăm că nu tulbură liniștea cartierului. Vecinul de leagăn trebuie să repete în ordine cuvintele care s-au spus până la el și să adauge unul nou. Cine uită, cade în gol”, va anunța Dani Oțil.

Cu Mitzuu și Ariana aflați pe ultimul loc în clasament și deja propuși la votul de eliminare, celelalte cupluri speră să se impună și să-și continue drumul în competiție. Cine va pierde proba și va ajunge la vot? Dar, mai ales, cine va pleca acasă? Aflăm în curând!

