Medicii de la Brașov nu au identificat „semnele unei afecțiuni”

Cazul a declanșat o anchetă penală și o cercetare administrativă la nivelul spitalului. Soția bărbatului afirmă că acesta s-a plâns de dureri severe în piept, dar a fost externat cu „vitamine și algocalmin” de către medicii care au considerat că simptomele sale erau cauzate de frig.

Tragedia a avut loc la o săptămână după ultima sa vizită la Urgențe, iar familia susține că primele concluzii medicale indică un stop cardiac drept cauză a decesului.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a transmis printr-un comunicat că își exprimă „profunda compasiune față de familia și apropiații pacientului decedat în urma evoluției fulminante și infauste a unei patologii extrem de dificil de diagnosticat”.

Aceștia au confirmat că bărbatul a fost consultat în 23 și 25 decembrie 2025 de doi medici diferiți, care nu au identificat semnele unei afecțiuni ce ar fi necesitat internare sau tratament specific.

Dosar penal deschis după moartea lui Valentin

„Ținând cont că în acest caz a fost deschis un dosar penal, la cererea organelor de anchetă, vom pune la dispoziția acestora toate informațiile considerate necesare și relevante. În paralel, va fi desfășurată și o cercetare administrativă instituțională, în care vom implica atât Consiliul Medical, cât și Comisia de etică a spitalului, în scopul punerii în evidență și clarificării circumstanțelor caracteristice evoluției cazului”, a declarat conducerea SCJU Brașov.

Reprezentanții spitalului au mai precizat că, în perioada sărbătorilor, toate liniile de gardă au fost complete și funcționale. Poliția Brașov a deschis o anchetă penală și așteaptă rezultatele autopsiei pentru a determina cauza exactă a decesului.

Ultimele cuvinte ale tânărului din Brașov trimis de medici să moară acasă

La o săptămână după Crăciun, timp în care a trăit în agonie, Valentin s-a prăbușit în casă, în fața copiilor, și a murit.

Potrivit jurnaliștilor de la Observator, ultimele cuvinte ale bărbatului către soția sa au fost: „Atât a putut să îmi zică, eu nu mai pot. Nu m-au băgat medicii în seamă şi eu mor. Ai grijă de copilaşii mei”.

