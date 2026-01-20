Refugiu în timpul războiului

Una dintre cele mai cunoscute structuri ale satului este Hotelul Arbez, cunoscut și sub numele de Hôtel Arbez Franco-Suisse. Granița internațională invizibilă trece direct prin clădire, separând restaurantul și câteva camere.

„Poți dormi cu capul într-o țară și cu picioarele în cealaltă” este modul în care turiștii descriu experiența unică de cazare.

Istoria hotelului începe înainte de Tratatul de la Dappes. În anticiparea graniței, Alphonse Ponthus, un om de afaceri local, a construit o clădire ce se întindea pe ambele părți ale graniței. Pe partea franceză, a deschis un bar, iar pe partea elvețiană, un magazin. În 1921, proprietatea a fost achiziționată de Jules Joseph Arbez, care a transformat-o în hotel.

Astăzi, jumătate din hotel se află pe Rue de la Frontera, în La Cure (Franța), iar cealaltă jumătate pe Route de France, în Cure (Elveția). Restaurantul hotelului reflectă această dualitate, servind preparate tradiționale din ambele țări.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, etajul al doilea al hotelului a devenit un refugiu pentru cei care fugeau de soldații germani. Scara care traversa granița cu Elveția a oferit o cale de scăpare sigură pentru numeroși oameni. Această istorie captivantă este încă parte din farmecul locului.

Cum este văzut hotelul de turiștii care îl vizitează

Evaluat la 4,3 stele pe Google, bazat pe aproape 700 de recenzii, hotelul continuă să atragă vizitatori din întreaga lume. Costul pentru o cameră dublă este de aproximativ 145 de lire sterline (aproape 167 de euro) pe noapte, pentru un sejur de trei nopți.

Un turist recent a comentat: „Un loc frumos, cu caracter și istorie. Singura plângere este zgomotul de la drum pe partea elvețiană – dacă poți, ia o cameră pe partea franceză!”

Aeroportul Basel Mulhouse Freiburg, o altă frontieră unică

Regiunea Alsacia, din nord-estul Franței, găzduiește un alt exemplu emblematic de graniță internațională: Aeroportul Basel Mulhouse Freiburg. Operat de Franța și Elveția, aeroportul deservește orașele Basel (Elveția), Mulhouse (Franța) și Freiburg (Germania). Situat în „Eurodistrictul trinațional”, aeroportul este un simbol al cooperării internaționale.

Gestionând peste 9 milioane de pasageri anual, aeroportul are un consiliu de administrație format din opt membri din Franța și Elveția, alături de doi consilieri germani. Terminalul include un punct de trecere a frontierei, permițând pasagerilor să acceseze Franța sau Elveția fără controale de imigrare.

De la Basel, situat la doar opt kilometri, până la Mulhouse, aflat la 25 de kilometri sud, aeroportul facilitează călătorii rapide între cele trei țări, fiind descris drept „absolut vital” pentru dezvoltarea regională după cel de-Al Doilea Război Mondial.