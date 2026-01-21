Câți români s-au uitat la Desafio: Aventura pe 20 ianuarie

PRO TV a fost lider de audiență și aseară, cu ediția de marți a reality show-ului Desafio: Aventura. În intervalul orar 20:28 – 23:03, emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 6.4 puncte de rating și 20.7% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.3 rating și 17.1% share. Minutul de maximă audiență a adunat în fața micului ecran, la PRO TV, aproape 1.5 milioane de fani ai celui mai tare reality show al momentului, Desafio: Aventura.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Nicolae Lupșor a câștigat confruntarea în fața lui Rafael Szabo, dar a cerut să plece acasă

Ediția de aseară Desafio Aventura a fost încărcată de dramatism și emoție, cu atât mai mult cu cât s-au disputat unele dintre cele mai importante jocuri ale săptămânii: bătălia pentru salvare și duelul pentru eliminare. Luptătorii au ieșit învingători în jocul pentru salvare, devenind astfel simpli spectatori la duelul pentru eliminare dintre Norocoși și Visători. Norocoșii l-au aruncat în arenă pe Nicolae Lupșor, în timp ce Visătorii l-au ales pe Rafael Szabo. Momentele în care echipele au decis pe cine trimit la duel au fost tensionate, țesându-se strategii complexe care au stârnit adevărate furtuni între concurenți.

Duelul de eliminare a fost unul dramatic, cu o întorsătură complet neașteptată. Deși Nicolae Lupșor a câștigat confruntarea în fața lui Rafael Szabo, văzându-și adversarul cu ochii în lacrimi și invocând motive medicale care îi îngreunau parcursul în competiție, acesta a luat o decizie nobilă care a șocat pe toată lumea: i-a cedat locul său în competiție Visătorului. O decizie surprinzătoare pentru toți, necunoscută chiar și colegilor săi de echipă. Cei mai înverșunați au fost IAN și Bettyshor, care au avut conflicte verbale cu Nicolae pe parcursul șederii sale în competiție.

„Nu vreau să risc să mă accidentez mai mult. Vreau să-i dau locul meu cu tot respectul meu”, a spus Nicolae Lupșor. „Mi-am scos pălăria pentru așa ceva. (…) Nicolae Lupșor a părăsit competiția pe motive medicale”, a spus Daniel Pavel.

„A luat cea mai bună decizie. A suferit deja o entorsă la piciorul stâng și o ruptură musculară. Tratam zilnic… Are nevoie de o pauză destul de mare și nu ar mai fi făcut față la ce ar fi urmat”, a spus doctorul Teo.

Săptămâna viitoare, la Desafio Aventura, difuzat luni și marți, de la 20:30, la PRO TV, și cu o zi în avans pe VOYO, urmează noi confruntări dramatice. Telespectatorii îi vor vedea pe concurenți în ipostaze nemaiîntâlnite, într-o competiție unde emoția, strategia și sacrificiul ating cote maxime.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE