Rareș Bogdan a venit la ședința Biroului Politic Național al PNL de la Vila Lac, deși el nu este membru în BPN, ca să afle ce se întâmplă, pentru că se teme că PNL va avea soarta PNȚCD. Înainte de a intra la discuții, liberalul l-a luat în colimator chiar pe premierul Bolojan, care este și președintele partidului din care face parte.

Europarlamentarul a spus că nu înțelege linia pe care merge PNL și faptul că niciun lider nu comunică așa cum o făcea el, iar atunci când conduci un partid, „mai ales un partid cu prestigiul PNL, trebuie să înțelegi că trebuie să îți asumi”.

Apoi și-a taxat propriul șef de partid. „De la noi nu mai vorbește nimeni. Vorbește din când în când premierul, nu zâmbește deloc, foarte dur, așa, de parcă taie toată ziua câte ceva. Eu știu o chestiune. Ilie Bolojan a venit cu un mandat de reformă la conducerea PNL și la conducerea Guvernului României. De reformare a României”, a afirmat Rareș Bogdan.

După care l-a avertizat pe Bolojan că oamenii simpli suportă nota de plată pentru măsurile luate de premier, iar decontul final va fi suportat de PNL: „A venit cu un mandat de reformă reală a administrației publice locale, de reorganizare administrativ-teritorială, de scădere a cheltuielilor statului. Deocamdată, văd că firmele private suferă, că pensionarii suferă, că oamenii sunt speriați de perspective. Și încă statul e foarte gras”.

În final, Rareș Bogdan a subliniat că a decis să rupă tăcerea „pentru că am stat destul” pe margine și a făcut o promisiune: „Din momentul ăsta voi vorbi. Și voi vorbi mult”.

Amintim că fostul președinte al PNL Bihor, Ilie Bolojan, a fost ales în noiembrie 2024 președinte interimar al PNL, după demisia lui Nicolae Ciucă. Decizia a însemnat și înlocuirea lui Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu și Gheorghe Flutur din funcțiile de prim-vicepreședinți. De asemenea, Lucian Bode a fost înlocuit atunci din funcția de secretar general al PNL.

Apoi, în iulie 2025, Ilie Bolojan a fost votat președinte al PNL la congres pentru următorii doi ani.

Din iarna lui 2024, Rareș Bogdan nu a mai apărut în presă cu declarații.