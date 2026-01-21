Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026

Una dintre principalele teme abordate a fost deficitul bugetar, care urmează să fie menținut la 6,5%. În pofida acestor discuții, România nu are încă un buget aprobat pentru anul curent, deși luna ianuarie este aproape de final.

Premierul a solicitat reducerea cheltuielilor la nivelul instituțiilor de stat cu 10%, măsură care a provocat tensiuni în cadrul coaliției de guvernare. Nemulțumiri s-au făcut auzite mai ales din partea primarilor, care susțin că aceste tăieri afectează investițiile locale.

Proiectul de buget pentru 2026 urmează să fie prezentat în Parlament după jumătatea lunii februarie, potrivit unei decizii luate în cadrul coaliției.

Ministrul Finanțelor a anunțat marți că bugetul va pune accent pe relansare economică și investiții, susținute de fonduri semnificative prin PNRR.

Estimările Ministerului Finanțelor indică o creștere economică de aproximativ 1% pentru 2026.

Bugetul pe 2026 va fi stabilit pe baza execuției bugetare a ministerelor din anul precedent.

Ministrul Alexandru Nazare a precizat că peste 10 miliarde de euro din PNRR și alte 10 miliarde din fonduri europene de coeziune și agricultură vor fi direcționate către proiecte de investiții.

