Gărzi de peste 30 de ore: „Randamentul nu mai este același”

Potrivit dr. Toni Popescu, o gardă în România poate ajunge la 30 de ore sau chiar mai mult, mult peste standardele europene.

„Medicii nu mai vor să facă gărzi pentru că sunt foarte multe probleme. De exemplu, o gardă poate ajunge la 30 de ore și poate și mai mult. O gardă este foarte prost plătită, vechimea nu îți este pusă pentru că vechimea unei zile de muncă este maximum 12 ore”, a declarat acesta, conform sursei citate.

Asta în timp ce „în toată Europa civilizată”, garda este de 12 ore, nu de 30, cum se întâmplă în sistemul medical românesc.

Dr. Toni Popescu explică: medicul lucrează ziua în program normal, continuă cu garda de noapte și este obligat să rămână și a doua zi la serviciu.

„Adică nu poți să pleci acasă după gardă, trebuie să rămâi ziua următoare la program ca să îți iei salariul”, spune reprezentantul Sanitas.

Oboseala afectează actul medical

Dr. Popescu atrage atenția că oboseala acumulată în urma gărzilor maraton reduce capacitatea de concentrare a medicilor.

„În clipa în care oboseala vine asupra personalului medical, randamentul lui nu mai este același, concentrarea lui nu mai este aceeași”, afirmă acesta, lansând o întrebare directă pacienților:

„V-ar conveni să fiți consultat de un medic care lucrează de 24 de ore, care n-a dormit, e frânt de oboseală și de somn?”

Gărzi prost plătite și sporuri înghețate la nivelul din 2018

O altă nemulțumire majoră este legată de bani. Medicii reclamă că gărzile sunt plătite la nivelul salariilor din 2018, deși legea prevede raportarea la salariul actual.

„Problema e că suntem plătiți la salariul din 2018 și atunci omul nu vrea să-și distrugă sănătatea pe acele salarii foarte mici”, explică dr. Popescu.

El subliniază că situația afectează întreaga echipă medicală: asistenți, infirmieri, brancardieri și personal auxiliar.

Soluția propusă: gărzi de 12 ore, ca în Europa

Federația Sanitas propune introducerea gărzilor de 12 ore, model aplicat deja în majoritatea statelor europene.

„Garda de 12 ore nu este o invenție românească. Garda de 12 ore este în toată Europa civilizată. (…) Am fost în Vest, am fost în Spania, am fost în Italia, în Danemarca, în Belgia și am văzut sistemul, am pus cap la cap și am venit cu această propunere încă din 2023 către Ministerul Sănătății”, spune Toni Popescu.

„Nu trebuie să inventăm soluții noi. Ele există deja în Europa. Trebuie doar adaptate la sistemul românesc.”

Potrivit acestuia, Ministerul Sănătății cunoaște problema și analizează propunerile, însă lipsa personalului face dificilă aplicarea rapidă a reformelor, mai ales în spitalele din provincie.

Reprezentanții Sanitas cer respectarea legislației muncii, plata corectă a orelor suplimentare, actualizarea sporurilor și angajarea de personal. În lipsa unor măsuri concrete, avertizează că spitalele riscă blocaje majore.

„Nu poți să lucrezi cu jumătate din oameni și să le ceri să facă un om cât doi. Medicina costă bani în toată lumea”, a concluzionat dr. Toni Popescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE