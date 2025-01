Ehe – urmează… Sunt oameni diverși, cu pasiuni și obsesii diverse, cu grade diverse de educație și venit, cu nemulțumiri diverse. Mulți abrutizați de violența economică prin care au trecut: foarte nemulțumiți și total abandonați. Dar nu ei mă sperie – sunt fără putere, au nevoie de solidaritatea noastră. Deseori fug la primii care îi întreabă de sănătate – unele partide au înțeles asta și se folosesc pervers de ei. Că așa-i în câmpul politic peste tot în lume.

Dacă voi tăceți, pietrele vor striga sau dacii?

Pe mine mă sperie însă virulența – o violență de pe poziții de statut superior și de putere – a „lumii bune”: cu posturi universitare sau joburi foarte bune, cu venituri bune, cu acces la media, cu acces la putere în diversele ei forme. Au o greață și o ură teribilă pe „plebea” care protestează nu după dress code-ul lor și nu după cerințele lor. Și nici nu au comportament „adecvat și civilizat”. Cum se zice în popor: hai sictir, conașule – vezi că sunt frații, bunici și părinții tăi: că tot din geanta trimisă de ei ai mâncat la facultate.

Recomandări Adina Buzatu joacă la prescripție în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Cum a tergiversat procesul

Reacția pe care le-o oferim acestor oameni reprezintă ura și disprețul? Această atitudine se va deconta. Pentru că oamenii se simt furați, nedreptățiți, abandonați – reacționează cu instrumentele pe care le au. Partidele populiste se folosesc la greu de ei. Dar ce le oferim?



Această atitudine, cum am mai spus, e o atitudine de „discriminare socială” – clasism, cum se zice la carte – și profund autoritară și antidemocratică.



Dacă e să te iei după criteriile „lumii de bine”, la proteste ar trebui să iasă numai cei „îmbrăcați adecvat”, cu „lozinci verificate”, cu „comportament civilizat”, cu studii universitare, cu venit de peste 6.000 de lei net. Și nu cu icoană sau steag tricolor, ci cu o carte subțioară: preferabil – Societatea deschisă și dușmanii ei.



Doar că violența și atitudinea lor exprimă exact opusul: devin parte a dușmanilor societății deschise. Pentru că în loc să discute ce îi mână pe acești oameni în piață, ce nemulțumiri au, ce furie îi bântuie, ei îi jignesc și cer interzicerea unei reguli elementare democratice – dreptul și legitimitatea de a protesta. E interzis în Constituție acest drept?



Am văzut – horror – cum un fost consilier prezidențial și un intelectual de UBB a cerut arestări, purificări, deratizări, lagăre de reeducare, în numele democrației. Atitudini profund autoritare. De când e ilegal să protestezi? Oare nu avem un cadru legislativ? Au încălcat cu ceva legea acești oameni?



Am văzut – m-a șocat limbajul – cum purtătorul de cuvânt al Universității din București folosea cuvinte virulente împotriva miilor de protestatari: „lichele & analfabeți”. Asta e poziția Universității? Ne facem că nu vedem?



Noi înțelegem că există multă manipulare și partidele se folosesc de nemulțumirea oamenilor, dar să te adresezi așa unei mase foarte diverse de oameni? Nu e o masă de oameni unitară – acolo aveai de toate.



Aveți grijă că s-ar putea să nu vă mai ducă gunoiul, să nu vă mai repare wc-ul, să nu vă mai servească la magazin și să vă înecați în propriul rahat. Voi chiar atât ați înțeles din ce se întâmplă în stradă? Și ce-i nemulțumește pe oameni: de ce au votat cum au votat și li s-a suspendat un drept fără a primi explicații și argumente? Oare chiar ne permitem să ignorăm ce se întâmplă în stradă prin această atitudine de ură și dispreț?



Fără purtătorul de cuvânt al Universității nu moare nimeni – nici nu i se simte lipsa dacă pleacă – dar fără omul de la salubritate suntem terminați. Un minim de respect față de ceilalți nu ne-ar strica.



Ne plac, nu ne plac – acești oameni sunt cetățenii acestei țări și au dreptul la protest. Sau protestele sunt bune numai când vine alături de noi „lumea bună” cu venituri de peste 2.000 de euro, cu șefi de bancă alături, cu vedete TV quality și intelectuali de mare scenă cu vile în centru și trei subvenții de la stat, cu papion și o carte la rever?



Ne plac sau nu ne plac cum gândesc sau se comportă – dreptul la proteste e legitim și avem un cadru legal care reglementează totul. Dreptul la protest nu e dat de mărimea venitului, nivelul de educație sau stilul de vestimentație. Este dat de lege și garantat de Constituție – hai să o respectăm.



Și să nu uităm – dacă era după „lumea bună”, Ceaușescu nu pica nici de moarte naturală: tot niște „neisprăviți” au avut tupeul să iasă în stradă. Adică riscă, de obicei, cei ce nu au ce pierde, nu cei ce au ce pierde.



Reacția virulentă a „lumii bune” ne arată că nu este interesată să înțeleagă și să schimbe ceva, ci doar să-și păstreze și să-și asigure privilegiile. Felul său de a reacționa nu face decât să arunce gaz pe foc, în loc să încerce să înțeleagă ce se întâmplă și de ce sunt nemulțumite aceste pături sociale. Oare nemulțumirile și protestele lor sunt total nefondate?



Cum se spune: dacă noi nu vom vorbi, pietrele vor vorbi. Dacă „lumea bună” face sluj se trezesc „dacii” și „strigoii”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News