Liberalism și duhoarea legionară. Cum a ajuns omul care cercetează CV-urile politicienilor să fie amenințat: ”NU SCAPI… un apatrid, fără țară”

Domnul Burduja este, din păcate, un mare lider liberal. Ca mulți alți tineri promițători, a fost ajutat de Dan Voiculescu și are un trecut destul de contestat. S-au scris destule articole despre el în care era acuzat de oportunism. S-au scris, ce e drept, și câteva lucruri oribile, pe care nimeni nu le merită. Am scris despre un astfel de atac oribil, public, acum ceva ani.

Nu m-a interesat nicicând personajul. Am crezut că e un tip deștept, pupincurist și lovit de mesianism.

Sincer, am crezut că va dispărea într-o poziție foarte bănoasă pe la BNR considerând faptul că familia lui este foarte bogată și foarte influentă.



Când vrei prea mult să ieși în față

L-am văzut pe 10 august, când am fost gazați împreună, și nu mi-a inspirat deloc încredere. Încercările domniei sale de a ieși în evidență sunt un pic prea mult pentru mine.



Am scris în ultima vreme vreo 30 de postări foarte dure despre CV-urile deputaților noștri. Am avut trei răspunsuri. Două din partea PNL, ambele foarte politicoase, cu scuze chiar, și unul din partea PSD, și el politicos și chiar îngrijorat. Am primit și patru telefoane anonime de amenințare, dar nimic care să fie peste limita mea de toleranță. Lucrez în Ferentari de vreo 13 ani, așa că nu mă impresionează prea multe.



Acum câteva zile, am avut ghinionul să citesc o postare a domniei sale. Am comentat-o sarcastic, dar nu mai dur decât de obicei.

”Visez cu ochii deschiși. Visez frumos, la o Românie a campionilor, nu a interlopilor. O Românie a loturilor de olimpici, nu a loturilor de infractori. O Românie pe muncă și pe merit, fără combinații și fără tunuri”, asta scria Burduja.

Am deschis o polemică

Tatăl domniei sale a fost vicepreședinte la Bancorex în perioada în care s-au dat probabil cele mai mari tunuri din România.

Sebastian Burduja

Domnul Burduja recunoaște că fără banii mulți ai părinților nu ar fi ajuns să aibă CV-ul impresionant (pe alocuri cam exagerat) pe care îl are și deci să fie în poziția în care este acum.

Cercul de relații foarte bune pe care l-a construit cu ajutorul tatălui i-a permis să poată să organizeze evenimente foarte scumpe prin cele mai bune locuri din București. Am expus vreo zece CV-uri de la PNL care au ajuns deputați exact invers de cum visează mesianicul de la PNL. L-am acuzat de ipocrizie.

”O Românie a românilor reveniti acasă, dornici să își crească aici copiii, nu disperați să le dea o șansă în alte țări.”

M-a speriat aerul legionar

Sună foarte patriotard, mai ales considerând că domnul Burduja a revenit acasă cu niște diplome de la facultăți foarte bune, dar extrem de scumpe. Asta este o tendință a fiilor și fiicelor politicienilor și oamenilor cu mulți bani și deloc a românului despre care domnul Burduja vorbește cu atâta avântare patriotică.

”Visez și lupt, până la capăt. Împreună cu toți oamenii minunați care împărtășesc acest vis. Suntem tot mai mulți, în fiecare zi. Toți pentru unul și unul pentru toți.”

Domnul Burduja este parte a PNL. PNL-ul lui Flutur, Udrea, Blaga, Falcă, Vela și Grindă. Sloganul tâmpițel din cărțile lui Dumas pare în contextul actual mai degrabă o chestie de mafioți sau securiști decât unul pentru tinerii deștepți ai PNL.

Cum s-au activat postacii, de parcă sunt ai lui Firea sau Dragnea: „Vom împlini acest vis. Poate nu azi, poate nu mâine, dar într-o zi cu soare vom putea privi înapoi spunând aceste cuvinte: misiune îndeplinită. Curaj, România”

Asta cu misiunea m-a cam speriat, căci are un iz legionar.



”O șatră care îți e neam”

Reacțiile au fost șocante pentru mine. Brusc, undeva la 20 de colegi din organizația domnului Burduja, o parte dintre ei pe care îi vom regăsi, probabil, pe listele de deputați, s-au activat într-o mișcare demnă de postacii celebri ai doamnei Firea și ai domnului Dragnea.

Amenințările cu datul în judecată ilare pentru tineri aparent foarte bine educați care se dau liberali fără probabil un minim de cultură politică liberală au fost începutul. Încet, încet, însă, am ajuns la altceva.

Discursul cu iz legionar a devenit de-a dreptul strident mai ales că se repetă aceleași lucruri: patrioți educați, luptă, Dumnezeu, trădători, jeg. Unul dintre domnii promovați de domnul Burduja mi-a scris:



”NU SCAPI. tu nu știi de unde vii și faci pe dumnezeu… un apatrid, fără țară, fără casa și o șatră care îți e neam”.

Veninul pare să fie o altă obsesie a susținătorilor tineri și foarte dependenți de cariera politică a domnului Burduja.



”Nu se tratează, se combat”

Un puști extrem de agresiv, care participă pe listele de candidați la sector mi-a scris:

”Vocile care scuipă venin în timp ce se ascund după masca bunului samaritean care ajută copii defavorizați nu se tratează, se combat.”

Tipul ăsta de conspirație cretină poate fi amuzant. Ideea că de 30 de ani de când fac voluntariat prin orfelinate, ghetouri sau sate foarte sărace am pândit momentul în care va apărea Mesia cu Harvard pentru a-l discredita ar fi de râs, dacă nu ar veni din partea unei speranțe liberale.

Fiori pentru conducerea PNL

Interesant este că marea lor majoritate nu numai au atacat virulent, dar au scris și ode pentru domnul Burduja și s-au asigurat că acesta le poate vedea într-o dovadă de loialitate și pupincurism înfiorătoare pentru niște tineri care se văd mult peste noi restul din cauza educației lor în străinătate. Nici măcar unul dintre ei nu s-au dezis de atacurile rasiste.



Domnul Burduja nu a răspuns. A postat, în schimb, un mesaj religios al unuia dintre cei mai mari susținători ai legionarilor.

Este foarte probabil ca sarcasmul meu să fie prea mult pentru puștii PNL-ului, slăvitori ai domnului Burduja. Se prea poate ca marea lor majoritate să fie doar un pic prea înfocați și prea aroganți.

Totuși, nivelul de ipocrizie, discursul cu iz legionar și agresivitatea exacerbată sunt semne care ar trebui să dea fiori conducerii PNL. Și mai ales domnului Burduja.

