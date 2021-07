De ce nu se teme SRI de aleșii puși de Parlament să-l supravegheze. Om cu om, problemă cu problemă

Domnul Ioan Cristian Chirteș este senator PNL și președintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. A fost silvicultor la Mureș din 1995.



A fost citat ca martor într-un dosar al DNA legat de retrocedări de pădure. În timp ce era director Romsilva la Mureș făcea concomitent și o facultate la Petrol și Gaze la Ploiești, apoi încă una la Cluj.



Din 2008 a fost vicepreședinte de consiliu județean și apoi deputat PNL, din 2012. În 2015 face Colegiul Național de Apărare, unde s-a făcut profesor universitar domnul general de patru stele Gabriel Oprea. În 2016 este ales senator.



Recent, domnul Chirteș a apărut în scandalul cu sinecurile de la Apele Române. Trei dintre aceste numiri au trecut prin cabinetul domniei sale.



Din declarația de avere completată la ultimele alegeri parlamentare aflăm lucruri foarte interesante. De exemplu, că președintele Comisiei SRI nu are nimic pe numele său. Pe numele soției sunt două proprietăți cumpărate înainte de căsătorie.



De fapt, nici el, nici soția, care a fost promovată director la Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei (locul ăla cu salarii enorme unde se regăsesc o mulțime de politicieni și rudele lor), nu au nimic în conturi. Au în schimb o datorie de 229.500 de lei la Banca Transilvania. Și mai au două mașini, una veche de 20 de ani și alta de 12 ani.



Banii împrumutați de un consilier parlamentar fără bani



Totuși, domnul Chirteș s-a dat peste cap și a împrumutat partidul la alegerile locale și parlamentare cu 579.800 de lei. El spune că s-a împrumutat 385.000 de lei de la niște prieteni pentru campania electorală. 150.000 de lei a primit de la Muntean Oana Aurelia.



Ioan Cristian Chirteș a împrumutat partidul cu 579.800 lei pentru campania electorală

Există un consilier parlamentar de la Mureș pe acest nume. Din declarația ei de avere pentru anul 2020 aflăm că nu deține nicio proprietate, nici mașină, zero conturi în bănci, iar tot venitul ei pe 2019 a fost ridicol, femeia primind cu tot cu alocația pentru copil 1.524 lei pe lună.



Familia Chirteș primește minimum de 720.000 de lei pe an de la stat (salariul minim al unui director la ANRE este în jur de 350.000 de lei, iar domnul Chirteș primește 242.112 de lei – salariu, diurnă de 200 de lei pe zi, 1.400 pe lună pentru transport, 28.000 de lei pe lună cheltuieli forfetare plus 4.600 de lei pe lună cazare la București).



Domnul Iulian Alexandru Muraru este deputat PNL și fratele noului ambasador al României în SUA, Andrei Muraru. Despre incredibila serie de sinecuri primite de frații Muraru și despre relațiile toxice pe care le-au avut aceștia de-a lungul timpului am mai scris în Libertatea.

Deputatul Prișcă oferea consultanță politică de la 21 de ani



Domnul Răzvan Sorin Prișcă, 34 de ani, este o mare speranță liberală. A făcut studii de economie și a condus, până în 2008, Asociația Pro Democrația – filiala Arad. Nu terminase facultatea și avea doar 21 de ani când s-a lăsat de activism și s-a apucat de consultanță politică. Se laudă că a avut „drept clienți mai mulți miniștri, senatori și deputați”. Când părinții sunt ceva manageri pe la spitalele din Arad, pare un pic mai simplu.



Astăzi, nu mai regăsim în CV-ul domnului Prișcă nici pasajul pe la Asociația Pro Democrația, dar nici faptul că a fost consilierul senatorului Nicolae Ioțcu. Probabil că nu mai este o mândrie după ce fostul președinte CJ Arad a fost arestat în 2015, fiind prins în flagrant cu mită la un contract pentru Spitalul Județean.



În 2009, domnul Prișcă devine consilierul șefei Camerei Deputaților, Roberta Anastase. În același timp se apucă și de Facultatea de Drept la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, tot un soi de fabrică de diplome.

Doctoratul ar vrea să și-l dea la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De început l-a început în 2014, dar de când cu nebunia asta cu plagiatele nu reușește să-l termine.



La 29 de ani ajunge deputat PNL. Nu mai e loc la Arad, așa că e pus pe liste în Prahova. Este acum la al doilea mandat.



Slalomul deputatului Hurduzeu



Domnul Florin Hurduzeu este vicepreședintele Comisiei SRI. Imediat ce a devenit consilier local PSD la Caransebeș, inginerul care se ocupa de echipamente electronice la o firmă de construcții metalice și apoi la o firmă de centrale telefonice (7 luni și respectiv mai puțin de doi ani) devine brusc și fără nicio calificare răspunzător de protecția mediului la Petrom câteva luni. Apoi șef la oficiul județean al Poștei pentru 7 ani, în același stil: zero calificări.



Se mută de la poștă la Garda Națională de Mediu și apoi, printr-o minune, devine analist programator la Hidroelectrica. Asta deși potrivit CV-ului, domnul Hurduzeu știe să folosească doar Windows și Microsoft office, adică, deloc programare.

De aici trece direct prefect, funcție pentru care se va califica în calitate de funcționar public doi ani mai târziu.



În 2003 a reușit să aibă și un masterat de la institutului condus de Adrian Severin, cel care a primit 4 ani de pușcărie pentru luare de mită și trafic de influență. Institutul a primit acreditare abia în 2004.



În timp ce era prefect la Caraș-Severin a terminat și cursurile de securitate la Universitatea Națională de Apărare și cel de politică externă la Institutul Diplomatic Român (trăiască SIE), că doar e bine să ai acoperite ambele flancuri.



În 2015, ajunge secretar de stat la Ministerul Comunicaților, iar în perioada guvernului tehnocrat este angajat ca inginer la Societatea Națională de Radiocomunicații pentru 8 luni. Mai lucrează scurt două luni la București, ca director la o firmă de resurse umane și apoi devine președintele Consiliului Județean Caraș-Severin. În 2016 este ales deputat din partea PSD.



Declarațiile de avere sunt foarte aerisite, la 48 de ani, la al doilea mandat de deputat domnul Hurduzeu deține împreună cu soția un apartament de 65 mp în Caransebeș și un autoturism din 2009.



Ratele domnului Marius Dunca



Domnul Marius Dunca, în perioada 2004 – 2008, în care își făcea doctoratul cu frecvență, asista/ajuta/preda la patru cursuri la Facultatea de Mecanică, a mai făcut și trei masterate: unul în Politică la București, unul în Protecția Mediului la Brașov și altul în Optimizarea Utilajelor Tehnologice tot la Brașov.



Senatorul PSD Marius Dunca

plătea lunar 700 de euro la mașină dintr-un venit de 1.000 de euro

A fost și directorul unei companii de curățenie tot la Brașov pe toată această perioadă, consilier de europarlamentar la Bruxelles, consilier de cabinet parlamentar la București, membru în Consiliu de Administrație la Consilprest Brașov și vicepreședinte Business Junior Chamber.



Nu e clar dacă a terminat sau nu doctoratul. Dar cumva inginerul mecanic ajunge în 2009 director coordonator la Protecția Consumatorilor la stat pentru 4 luni. Timp în care mai face trei specializări.

Devine și el absolvent al cursului de „Securitate și Bună Guvernare”, face și Institutul Diplomatic Român, Academia Națională de Informații plus o specializare la Institutul Bancar Român. A fost vicepreședinte și apoi președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, iar din 2016, senator PSD.



Presa a arătat că plătea lunar 700 de euro la mașină dintr-un venit de 1.000 de euro. Ajunsese ministru al sporturilor, dădea prime cam pe la ce federații considera el de cuviință. El a demisionat în 2018, după ce s-a consultat cu Liviu Dragnea, pe atunci în libertate și președinte PSD.



Deputatul „ciasuri” și șoferul de la AUR



Domnul Mitică Marius Mărgărit este faimosul deputat „ciasuri”, după cum singur nota într-o declarație de avere.



Deputatul PSD Mitică Marius Mărgărit a scris într-o declarație de avere că deține „ciasuri de mână” în valoare de 12.000 de euro

Până la 27 de ani, dacă e să te iei după CV-ul de la Parlament, domnul Mărgărit nu a avut job. Totuși, există o declarație mai veche în care scrie că la 24 de ani, în 2009, era deja director general la o firmă.



În același an de grație 2009, când domnul Mărgărit prelua frâiele firmei cu mare noroc la contracte cu statul, el studia intens la o facultate „prestigioasă” de drept – Agora din Alba Iulia, după cum scrie în CV. Universitatea nu există însă la Alba Iulia, ci la Oradea, dar astea sunt detalii. Oricum „Agora” din Oradea este faimoasă, dar pentru scandalurile în care a fost angrenată.



El stă în Galați, la vreo 20 de ore de condus dus-întors. Dar asta nu-l împiedică să facă și un master, tot la Alba Iulia, de data asta la o universitate care există.



În 2012, devine consilier județean din partea UNPR, formațiunea domnului Gabriel Oprea. Locuind și lucrând în Galați, domnul Mărgărit făcea Facultatea de Științe Economice Titu Maiorescu în București, masterul – la Academia Națională de Informații, cursurile postuniversitare ale Institutului Diplomatic Român, bifează și Colegiului Național de Apărare din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare plus Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție.



Firma lui, desigur accidental, primește tot felul de contracte de la stat. Trece la PSD și se înscrie și la Doctorat la Academia domnului Oprea. Devine, subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor, condus de Dan Șova. Firma lui explodează – zece contracte cu acordare directă, în perioada în care se ocupă de domeniul naval. Din aprilie 2015 se retrage la studiu și revine cu forțe proaspete în Parlament din 2016, la 31 de ani. Este deja la al doilea mandat.



Domnul Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat AUR, este absolvent de liceu sportiv și șofer de mașină de mare tonaj și autocar. În anul în care a fost ales deputat, 2020, familia cu un copil a câștigat în total 3.571 de lei pe lună, adică de minimum 5 ori mai puțin decât primește acum în Parlament.



Deputatul USR Teodor Lazăr, consultant IT „de succes” fără succes



Domnul Lazăr nu și-a publicat CV-ul pe site-ul Parlamentului, dar mi-a transmis direct un exemplar.



Până să devină consilier de parlamentar USR, domnul Lazăr scrie că a fost un consultant de succes în domeniul IT, Telecom, Electronice și Programare. Declarația lui de avere îl contrazice. Tot ce a dobândit domnul Lazăr până la 53 de ani este o garsonieră de 26 de metri pătrați și moșteniri. În conturi are sub 9.500 de euro și o datorie de 100.000 de lei.



Anul trecut a făcut 58.473 de lei (zdrobitoarea majoritate dintr-o chirie de la o proprietate primită moștenire), dar asta nu l-a împiedicat să împrumute partidul cu 138.800 de lei pentru alegeri.



Deputatul Csoma Botond: consilier local și șef de birou la ADS în același timp



Deputatul UDMR Csoma Botond este la al doilea mandat în Parlament și este liderul de grup. Din 2006 până în 2016 a fost consilier local la Cluj-Napoca.



În aceeași perioadă, din 2006 până în 2015 a activat și în calitate de consilier juridic la Agenția Domeniilor Statului. Faptul că ajunge la ADS când președintele instituției era colegul său de partid, actualul ministru al Mediului, domnul Tanczos Barna, e firește o pură întâmplare. Ca șef de birou ADS a câștigat de șapte ori mai mult decât de la consiliul local.



Domnul Csoma Botond s-a făcut remarcat în ianuarie anul curent, după ce, în contextul dezbaterilor privind desființarea Secției Speciale, a lansat un atac la adresa DNA.



Toți cei de mai sus controlează pe lângă SRI și alte trei servicii secrete: ORNISS, STS și SPP. Fiind prezenți și în comisiile de apărare ale celor două Camere, acești decid totodată pe lucruri extrem de importante, cum ar fi pensiile MApN și contractele de armament cu valori ce depășesc 100 de milioane de euro, fără TVA.



