De ce promovează TVR un mesaj antieuropean, inspirat parcă din teoriile lui Putin?

În aceste zile mi-a sărit în ochi, pe Facebook, un text bizar, menit să promoveze o emisiune găzduită de TVR pe un segment de maximă audiență: duminică, ora 19.00. Emisiunea se numește „Omul și timpul” și este realizată de jurnalistul Rafael Udrişte. Faptul că un asemenea mesaj, pe care îl puteți citi puțin mai jos, a fost asumat pe canalele oficiale ale televiziunii naționale demonstrează faptul că această instituție de interes public nu mai are, în acest moment, o politică editorială și un cap limpede care să verifice și să înțeleagă ce spun angajații săi: fiecare e pe cont propriu. Să nu ne mire dacă, în scurt timp, îl vom vedea pe ambasadorul Rusiei la TVR, anunțând locațiile defensive NATO.

Înainte de a explica de ce e profund greșit ce face televiziunea publică, să ne uităm puțin pe text:

„Când a apărut corectitudinea politică în Statele Unite, era greu de imaginat că, într-o bună zi, ea avea să devină dictat în Europa. Ideea era profund americană şi foarte străină tradiţiilor universitare europene. În Europa nu au existat democraţii ale minorităţilor (…) «Acest radicalism cultural care a ţâşnit atunci din universităţi până la Capitoliu ne creează astăzi tuturor mari probleme de convieţuire şi de armonizare a mai multor direcţii de gândire.

Astăzi avem şi noi martirii noştri identitari, activiştii cauzei LGBT sau ai terorismului ecologic, care, de cele mai multe ori, atacă orice fel de normă socială în numele drepturilor omului. În numele libertăţii au ajuns să dărâme, să excludă, să nege realitatea, să reducă la tăcere pe oricine iese din şabloanele corectitudinii politice. Lipsa de discernământ, contestarea anatomiei umane, anularea contextelor istorice au condus la situaţii hilare, dacă nu ar fi dramatice. De ce spun asta? Pentru că artişti şi gânditori esenţiali ai umanităţii ajung să fie interzişi pentru că au trăit cândva în realităţi socio-politice care ies din graniţele corectitudinii politice de astăzi. Vergiliu, Shakespeare, Beethoven, Mozart, chiar şi Oscar Wilde sunt victimele corectitudinii politice. De ce? Pentru că reprezintă supremaţia omului alb.

În aceste condiţii, civilizaţia noastră riscă să sucombe fără drept de apel»”, atenţionează moderatorul emisiunii, Rafael Udrişte (foto).

„Universităţile din Europa sau din America încep să nu mai transmită cunoştinţe şi valori de teamă să nu încalce rigorile periculoase ale corectitudinii politice. «Victimizarea identitară începe să fie condiţie esenţială în orice domeniu, în detrimentul meritocraţiei, al adevărului istoric şi chiar al fiziologiei. În aceste condiţii, putem să ne gândim că într-o bună zi, corectitudinea politică extremă va duce la anularea gândirii critice şi va alimenta din ce în ce mai mult intoleranţa pe care tocmai ea o incriminează cu tărie.»”, mai spune realizatorul TVR.

Textul complet este aici.

În primul rând – și aici e eroarea mai puțin flagrantă – acest mesaj, care pretinde că înfierează o „ideologie radicală”, este el însuși unul ideologic radical.

Toate formulele utilizate mai sus provin de la gânditori reacționari din Statele Unite, Franța etc, fiind preluate pe cale mimetică și în estul european, unde corectitudinea politică și discriminarea pozitivă nu au ajuns niciodată cu adevărat.

Vom întâlni ideile vehiculate de TVR la o paletă largă de conservatori, trumpişti, neofascişti, viktororbanişti, putinişti, ortodoxişti.

Asumându-și punctul de vedere al unei singure tabere din cadrul unei dispute culturale în curs – moderatorul însuși plasându-se răspicat în rândul trumpiștilor care luptă neobosiți cu corectitudinea politică – TVR renunță la principiul echidistanței.

Unde apare, în textul de mai sus, perspectiva unui reprezentant al „activiștilor LGBT” sau al ecologiștilor („teroriștilor ecologiști”, ca să cităm exact)?

Ideile liberale pe care le combate cu atâta pasiune televiziunea publică nu sunt niște viziuni obscure specifice unor grupuri maoiste care se ascund prin catacombe; ele reprezintă viziunea politică definitorie pentru Uniunea Europeană. Nu au putut fi acestea reprezentate în emisiune de un europarlamentar progresist? Ce fel de jurnalism e ăsta?

Ajungem astfel la eroarea mai gravă pe care o comite televiziunea națională. Cea care trece dincolo de deontologia jurnalistică și ajunge la cultura politică elementară. Ecologia, protejarea minorităților, respectul pentru identitatea LGBT nu sunt nici doctrine exotice, nici „radicalism cultural”. Sunt valori centrale ale Uniunii Europene și se regăsesc în legislația Uniunii și în marile sale proiecte de viitor.

E falsă ideea că Europa a primit din Statele Unite teoria corectitudinii politice. Nici gând: nazismul e cel care a dus la fondarea UE pe baze profund tolerante. Europenii au pe conștiință milioane de victime exterminate în secolul XX pentru că proveneau dintr-o cultură diferită, nu americanii. Germanii sunt cei care au comis o greșeală catastrofală refuzând să aplice la timp „corectitudinea politică” – lăsându-l pe Hitler să iasă din închisoare și să participe la alegeri.

Ce spune, în esență, corectitudinea politică? Faptul că discursul este o componentă esențială a unui comportament politic discriminator, criminal, genocidal. Orice persecuție este pregătită de cuvinte care o justifică, orice genocid începe cu un orator care îl instigă. Împotriva acestor amenințări trebuie să acționezi la timp, nu după ce răul s-a extins în societate. Da, nu mai poți în Europa de azi să agresezi verbal minorități etnice, religioase, culturale, sexuale. E bun-simț, nu dictatură, nu „un nou stalinism”.

Stânga culturală comite uneori excese caraghioase, dar ele nu se transformă în politici americane sau europene; de cele mai multe ori, în spatele protestului împotriva „dictaturii corectitudinii politice” se ascunde frustrarea că nu mai poți batjocori în voie un minoritar și că nu îl mai poți numi pe Zelea Codreanu „erou”.

Și de unde până unde ideea că Beethoven și Mozart au fost „interziși”? Tot ce am putut găsi pe subiect au fost câteva dezbateri marginale, limitate la teoria culturii. Nici urmă de cenzură și interdicție: imnul Uniunii Europene îi aparține lui Beethoven. Nu poți minți pur și simplu, sub sigla TVR, că Beethoven a fost interzis, pentru a te putea indigna apoi că Europa a căzut sub dictatură.

Pentru că asta afirmă, în fond, textul asumat de televiziunea publică: „Corectitudinea politică (…) a devenit dictat în Europa”. O afirmație tare ciudată atunci când e plătită din banii publici ai unui stat NATO. Pentru că este exact mesajul prin care Rusia încearcă să atace valorile occidentale.

Căutați pe canalul YouTube al Russia Today discursul lui Vladimir Putin: „Crime Against Humanity” – Putin on „Wokeness” and Western PC Culture. Și veți găsi acolo sursa tuturor ideilor îmbrățisate azi de TVR.

Să ne bucurăm totuși, cel puțin pentru moment, că televiziunea publică nu a transmis direct mesajul dictatorului de la Kremlin.

PARTENERI - GSP.RO "Nu aveam cea mai bună părere despre români și România, trebuie să fiu sincer". Un portughez a vorbit în țara natală despre experiența din țara noastră

Playtech.ro BOMBĂ! Ce spune Kamara despre Corina Caciuc, iubita lui Reghecampf, după ce s-a aflat de idila lor secretă EXCLUSIV

Observatornews.ro Un tată și cei doi copilași ai lui, de o lună și 3 ani, morți într-un cumplit accident la Filipești, în Bacău. Mașina lor a fost spulberată de un camion

HOROSCOP Horoscop 21 noiembrie 2021. Racii se lasă în voia unor emoții puternice, negative, de moment și fac anumite greșeli

Știrileprotv.ro VIDEO. Imagini virale cu un polițist din Bistrița. Cum dirija circulația în centrul orașului

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL