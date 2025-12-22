Ninsori și frig de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în Capitală

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat ninsori în majoritatea regiunilor începând din 24 decembrie.

„Așteptăm precipitații în extindere în cea mai mare parte a țării, chiar începând din 24 decembrie, ajunul sărbătorii Crăciunului. În zonele montane, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi precipitații sub formă de ninsoare, cu cantități moderate, de 15–20 l/mp, dar și în Moldova. Nu excludem depunerea unui strat de zăpadă”, a declarat șefa ANM, Elena Mateescu.

„Începând din seara de 24 decembrie, și în zonele din sudul și sud-estul teritoriului așteptăm transformarea precipitațiilor în ninsori. Din punct de vedere termic, cele mai coborâte temperaturi se vor înregistra în nordul Moldovei, unde estimăm minus 3 grade Celsius, având în vedere masa de aer polar foarte rece dinspre Câmpia Rusă. Valori pozitive se vor înregistra în zona litoralului, de 5–6 grade Celsius, iar minimele din perioada Crăciunului vor coborî până la minus 10 grade în zonele depresionare.

În Capitală, așteptăm ninsori, o vreme rece, cu minime în jur de minus 6 grade Celsius și o maximă de aproximativ 2 grade Celsius”, a mai spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Val de aer polar peste România din Câmpia Rusă

Duminică, într-o postare pe Facebook, specialiștii ANM au explicat cum va evolua vremea în următoarele zile. Conform prognozei, „România se va afla la zona de contact dintre anticiclonul azoric, ce va determina, pe partea sa posterioară transportul unui aer rece, polar dinspre Câmpia Rusă (influența lui se va resimți mai ales în regiunile extracarpatice și la munte pe lobarea adiacentă Munților Carpați) și vastul ciclon mediteraneean ce va aduce, pe partea sa de avans, aer cald și umed”.

Strat consitent de zăpadă la munte

În aceste condiții, vom avea o extindere a precipitațiilor între 24 decembrie ora 08.00 și 25 decembrie ora 08.00, în mare parte din țară. Astfel, în acest interval, în Moldova și în zona de munte „precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu depunere de strat de zăpadă, cu grosimi mai mari în zona Carpaților Meridionali și de Curbură unde sunt estimate și cantități de apă moderate (15…20 l/mp).

Meteorologii precizează în continuare: „În restul teritoriului va ploua, dar treptat, spre seara de Ajun, dar mai ales în cursul nopții de 24/25 decembrie, parțial în Transilvania, Muntenia, Oltenia și în Dobrogea continentală, anticipăm ca ploile să se transforme în lapoviță și ninsoare”.

Un alt fenomen meteorologic de luat în calcul, vor fi intensificările de vânt care vor apărea pe parcursul zilei de 24 decembrie și vor continua până în seara zilei de 25 decembrie, la viteze în general de 45…50 km/h din regiunile sudice și sud-estice, ca urmare a pătrunderii de aer polar pericarpatic, astfel încât în sudul Moldovei, parțial în Oltenia și Muntenia vor fi posibile ninsori viscolite.

Cum va fi vremea la București

Vremea se va schimba și în București, avertizează ANM: „Conform rulării modelelor, din dimineața zilei de 21 decembrie 2025, miercuri 24 decembrie, vremea va fi închisă și temporar va ploua. În cursul nopții de 24/25 decembrie ploaia se va transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări (rafale în general de 45…50 km/h) în a doua parte a intervalului”. Sub aspect termic, în Capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2…-1 grad.

Joi, 25 decembrie vremea va deveni rece pentru această dată. În cursul zilei cerul va fi noros și în primele ore ale intervalului este posibil să ningă slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -6…-4 grade, transmit meteorologii.

„De altfel, ultimii fulgi de zăpadă în perioada de Crăciun au fost consemnați în Capitală în 26 decembrie 2016, când trecător în unele cartiere a fulguit, iar ultimul strat de zăpadă de 2 cm datează din 24 decembrie 2018, anterior unui episod de ninsoare cu câteva zile înainte de Crăciun”, a anunțat ANM.

În prognoza meteo pentru luna decembrie 2025, meteorologii ANM au anunțat vreme va fi mai caldă decât normalul perioadei, în toată țara, mai ales în zonele nord-estice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE