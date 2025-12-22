Partidele tradiționale se află la o distanță considerabilă. Astfel, Partidul Social Democrat (PSD) este creditat cu 22% din intențiile de vot, în timp ce Partidul Național Liberal (PNL) se situează pe locul al treilea cu 19%.

Uniunea Salvați România (USR) ar obține 9%, iar UDMR și SOS România sunt cotate fiecare cu câte 5%.

„Distribuţia intenţiilor de vot sugerează o fragmentare accentuată a scenei politice şi o capitalizare a nemulţumirii sociale de către formaţiunile percepute ca anti-sistem”, indică sondajul CURS.

Încrederea în liderii politici

Sondajul relevă o lipsă generală de încredere în personalitățile politice. Călin Georgescu se bucură de cea mai mare încredere, cu 40% evaluări pozitive, urmat de George Simion cu 37% și Nicușor Dan cu 35%.

În contrast, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu se confruntă cu niveluri ridicate de neîncredere, 71%, respectiv 70%, în timp ce doar un sfert dintre respondenţi declară că au multă sau foarte multă încredere în ei.

Diana Şoşoacă înregistrează cel mai ridicat nivel de respingere, cu 80% evaluări negative şi doar 16% pozitive.

Unii politicieni, precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă, sunt încă puțin cunoscuți la nivel național, cu până la 22% dintre respondenți declarând că nu îi cunosc.

75% din români spun că țara e într-o direcție greșită

Românii sunt profund nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara.

Conform sondajului CURS, 75% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. Doar 21% cred că direcția este bună, iar 4% nu au o opinie clară.

„Acest dezechilibru major între evaluările negative şi cele pozitive indică un nivel ridicat de nemulţumire socială, specific perioadelor marcate de instabilitate şi incertitudine”, mai notează CURS.

Cercetarea a fost făcută pe un eșantion reprezentativ de 1067 de adulți, prin interviuri față-în-față, în perioada 10-19 decembrie 2025. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

