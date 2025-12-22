Două moțiuni AUR, dezbătute în aceeași zi în Parlament

În Camera Deputaților, de la ora 15.00, va fi dezbătută moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta poartă titlul „Dreptate pentru România! Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”. O oră mai târziu, ministrul Marinescu este chemat la Ora Guvernului de către USR.

În Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moțiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Aceasta este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a explicat motivele depunerii acestor moțiuni: „Este vorba despre depunerea a două moțiuni simple, una împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu și una împotriva ministrului de Justiție Marinescu. Vorbim despre două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor cât și încrederea acestora în instituțiile statului”.

Referitor la Ministerul Justiției, Avrămescu a adăugat: „Mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează și zeci de ani până la prescripție. De asemenea, deciziile instanțelor, dacă este să ne referim și la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică și așteptările publicului, iar instanțele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător.”

Criticile aduse Ministerului de Interne

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat motivele moțiunii împotriva ministrului de Interne: „Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moțiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administrației și Internelor să repare ceea ce au greșit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver.”

Peiu a criticat și deplasarea ministrului Predoiu în Statele Unite: „Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distincție de la o organizație românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu.”

La Ora Guvernului, ministrul Justiției va fi chemat să discute despre mai multe teme importante. Printre acestea se numără:

  • Oligarhizarea sistemului judiciar
  • Corupția și ineficiența din sistemul judiciar
  • Răspunderea magistraților
  • Meritocratia în promovarea magistraților în carieră
  • Eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor
  • Modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR
  • Necesitatea corectării «pachetului legilor justiției»
Alte știri

Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Știri România 14:25
Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Monden

Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
