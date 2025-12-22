A început numărătoarea inversă până la startul noului sezon Survivor, iar emoțiile sunt tot mai mari. În mai puțin de o lună, competiția revine pe micile ecrane, iar primele imagini din Republica Dominicană au stârnit deja curiozitatea fanilor. De această dată, surpriza vine chiar din zona de cazare, care arată complet diferit față de ce și-ar fi imaginat mulți.

Din 9 ianuarie, Faimoșii și Războinicii pornesc în cea mai dură provocare a anului, iar aventura va fi urmărită și comentată în cadrul emisiunii „Survivor – Povești din junglă”. Anamaria Prodan, Raluca Bădulescu și Bursucu sunt cei care vor analiza fiecare mișcare a concurenților, aducând din culise detalii savuroase și reacții la cald.

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan au ajuns deja în Republica Dominicană

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan au ajuns deja în Republica Dominicană și s-au cazat într-o locație care contrastează puternic cu condițiile dure din junglă. Cele două vedete se bucură de confort, relaxare și, bineînțeles, de o piscină spectaculoasă, așa cum se poate vedea în imaginile apărute deja în mediul online.

„O să vă prezentăm mai multe chestii, dar, momentan, de abia am ajuns, ne organizăm”, a spus Raluca Bădulescu, lăsând de înțeles că urmează multe surprize pentru telespectatori.

În timp ce concurenții se vor lupta cu foamea, oboseala și probele extreme, comentatorii show-ului se bucură de o cazare de vis, care sigur va stârni invidia Faimoșilor și Războinicilor. Un lucru este cert: Survivor se anunță, și în acest sezon, plin de tensiune, emoții și momente memorabile.

Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează reality anului, Survivor România

Cel mai așteptat format al începutului de an aduce noi surprize pentru cei de acasă! Reality show-ul care rescrie lupta pentru supraviețuire, care demonstrează că limitele sunt făcute pentru a fi depășite și care scoate la iveală cele mai puternice motivații ale oamenilor este aproape de start la Antena 1 și pe AntenaPLAY: Survivor. Faimoși vs Războinici!

Telespectatorii au, de acum, un nou motiv de bucurie – din 8 ianuarie, de la ora 18:00, din Republica Dominicană, vine o nouă emisiune în care toate întâmplările din show sunt atent comentate!

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, alături de Bursucu, au pornit spre Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine!

Cu invitați speciali, momente nevăzute anterior și cu materiale în exclusivitate despre concurenți, Survivor – Povești din junglă va fi de neratat!

