Obsesia Ciucă e veche la Cotroceni. A avut tot timpul pe masă soluția generalului proaspăt intrat în civilie, supus, gata mereu să execute comenzi de achiziții militare în deplină netransparență, așa cum trebuie în armată.

Politicianul perfect pentru Iohannis e politicianul-cătană, disciplinat, fără scandal, șters și bun executant.

Prin Cîțu, Iohannis a reușit să execute o parte din PNL, care trebuia musai să fie ”partidul său”. Adică trebuia executată partea de politicieni pur sânge, din ăia vechi, obișnuiți să negocieze, să ducă munci de rodaj pe termen lung. Politicienii pur-sânge au multe păcate, dar măcar sunt forțați de realitățile economice să gândească democratic, să negocieze măcar. Prin Cîțu, Iohannis a reușit să radă opoziția din interiorul PNL împotriva dictaturii Cotrocenilor.

PNL, un partid atârnat de centura președintelui

Iar PNL, într-un joc iresponsabil de partid a reușit să ofere un spectacol dezgustător de luptă internă cu un premier pus să cumpere susținere pentru Iohannis. Schema a reușit, Iohannis a pus partidul acela cu botul pe labe complet.

Numirea lui Ciucă premier vine să vândă niște iluzii. Dom‘le, e un fel de tehnocrat, trebuie să aducă ordine și disciplină, nu e ”partinic”. Sunt vrăjeli care le convin și celor de la PSD, dispuși să susțină câteva luni un guvern minoritar PNL cu Ciucă în frunte. PNL se erodează în continuare, iar PSD va avea totuși acces la manete și la fondurile de dezvoltare fără de care primarii lor sunt praf.

Ciucă nu e tehnocrat. Ciucă e o emblemă a lipsei de democrație din capul președintelui. Iohannis nu a dat un interviu timp de 7 ani! Vor descoperi asta curând și foștii lui fani care, mai nou, s-au apucat să-l critice.

Ciucă a plonjat din vârful armatei direct în politică, a acolo în timpul unor achiziții de armament uriașe încurajate neobosit de Iohannis-cu-șapcă-de-la-Trump și aprobate iresponsabil de Parlamentul României. Toate acele miliarde cheltuite repede și prost au fost luate de la educație și sănătate. Sănătatea e așa și pentru că am avut priorități greșite în toți acești ani, încă de dinainte de COVID.

PSD și PNL, singura soluție

Nu-mi place deloc rolul de prezicător, dar am zis că totul nu poate sfârși logic decât prin alianța celor mai mari două partide, PNL și PSD. Ciucă oferă această oportunitate.

Iohannis a început cu artileria lui săracă și violentă. Când are un inamic îl diabolizează. PSD a fost Satana vreo 5 ani. De câteva luni, USR e dracul gol. Nu pentru că USR ar fi făcut opoziție reală, ci pentru că sistemul de conducere al lui Iohannis nu implică nicio fărâmă de negociere, nici măcar pentru umilii useriști, care oricum au venit cu partea lor dezastruoasă de guvernare și cu o singură dezvăluire concretă și corectă: totul a izbucnit de la Ministerul Justiției, în continuare stilul primitiv de manipulat dosare și adversari politici fiind esențial pentru camarilele prezindețiale, fie ele iohannesiene sau băsesciene.

Așadar, USR a devenit Satana. Iar PSD trebuie să devină un partener credibil, măcar pentru o susținere de 6 luni până în primăvara. PSD e obligat practic să se țină de scenariul cu ”anticipatele” în timp ce îl susține pe Ciucă – ”suntem repsonsabili”, oferim stabilitate pentru perioada de criză, dar vrem anticipate, cam acestea vor fi trilurile lui Ciolacu. Practic îl vor susține pe Ciucă al lui Iohannis, pentru că altfel nu se poate, e criză sanitară, mor peste 400 de români pe zi.

PSD are nevoie de această calmare a relațiilor cu președintele și cu PNL și pentru că primarii săi chiar au nevoie de puterea centrală pentru a trece iarna.

Ciucă e non-democrație

Ciucă nu are de dat doar restricții și de controlat o pandemie. Nu are doar de vaccinat poporul. Are de controlat o criză socială enormă, generată de inflație globală potențată de prostia locală a unor Orban-Cîțu care au liberalizat piețe cheie fix când era nevoie de mișcarea inversă.

Dar modelul militar Ciucă nu e în stare să facă asta. Sunt decizii care trebuie luate democratic și hotărât, de partide cu susținere populară.

Or, la noi, la democrația s-a mutat din politică în știință. În politică nu mai avem democrație mai deloc, deciziile economice au produs o dictatură fără milă a pieței, complet lipsită de reglementări. În schimb avem democrație în știință: toată lumea dezbate vaccinuri, măști, restricții; au ajuns legi științifice de bază să fie discutate de Ciutacu și Gâdea. Avem ”democrație” în educație: toată lumea știe ce trebuie făcut, numai profesorii nu sunt întrebați serios de nimeni.

Nu mai avem democrație în politică, dar înnebunim și murim de la atâtea dezbateri democratice despre vaccinuri și tratamente medicale.

Ciucă al lui Iohannis e așadar omul emblematic al politicii de azi. Nu poate spune nimic cu sens politic, poate doar da raportul. În cel mai bun caz, va organiza bine vaccinarea și/sau înmormântarea românilor. Va controla perfect media. Nici nu e greu, am văzut ce minuni fac fondurile guvernamentale, pot face până și dintr-un Cîțu politician de vârf. Cât despre armonie și uniune națională, deja am văzut principali vectori de opinie ”strategică” vorbind despre necesitatea unei ”solidarități”, unui pact de neagresiune la un soi de priveghi national.

”A fost nevoie să moară oameni”, ca să citez din clasici, ca să se facă o poftă mai veche de-a președintelui: să punem un militar premier, cu domnia sa în rol de comandant suprem.

Care ar fi fost soluția democratică?

O discuție pe față, asumată, negociată, încă din primăvară, între Iohannis și partide, PSD ca forță cu mare pondere, demonizată anterior. O dezbatere în vederea unei uniuni logice de criză, cu un premier agreat clar și cu o responsabilitate la fel de clară împărțită. Nu!, am preferat să tratăm o tragedie națională în termeni de ”siguranță națională”. Și deja suntem antrenați.

Când auzim de ”siguranță națională” știm ce va urma: alte morți generate de un sistem de sănătate subfinanțat (ne mai gândim la zecile de mii de morți dintre bolnavii care aveu alte boli decât COVID?, am căutat măcar vreo soluție pentru ei?), tăcere cu forța așternută peste durerea socială care se instalează (costuri enorme pentru supraviețuiri generate de scumpiri). Ciucă mai este și garantul unei comunicări și mai greoaie, lipsă de transparență tipic ”milităroasă”, decizii aruncate nedemocratic în regim de urgență.

Ciucă e doar o altă fantasmă, militară de data asta, a Cotroceniului și a unei părți din elita României care vede această țară ca pe un mic popor de cetățeni de rangul I (ăia cu averi, funcții, privilegii) amenințat tot timpul de o gloată cam nedisciplinată, cam nevaccinată și, mai nou, cam bolnavă.

Un premier militar nu e doar fantezia lui Iohannis, e fantezia tuturor acelora care l-au adus pe Iohannis în cel de-al doilea mandate de președinte.

