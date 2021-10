Jurnal din viitor: întâmplarea unei ziariste române cu un robot la Expoziția Universală din Dubai

Un robot cu rol de om-de-ordine, un polițist așa, mai puțin înfricoșător, dar teoretic polițist, alunecă pe aleile perfecte ale Bulevardului Al Wasl din Dubai. Pe ecranul de pe piept scrie „Wear mask” („poartă mască”). În fața lui apar trei fete care-l filmeză.

Robotul se roagă de oameni să-l lase în pace

Una dintre femei bate din când în când din picior, ca să-i testeze reacțiile. Cyborgul se întoarce pe călcâiele-i de tablă să plece. Dar e flancat. Se rotește din nou, însă fetele sunt mai rapide. Nu scapă de ele. Pentru câteva momente continuă acest joc de-a șoarecele și pisica, varianta 4.0.

La un moment dat, pe un ton aproape rugător, le zice: „Excuse me, I am in charge with the security here, please let me go!” („Mă scuzați, mă ocup de securitate aici, vă rog să mă lăsați să plec!”). Mai mult de râs, decât că l-ar fi acceptat ca partener de discuție, fetele îl lasă să plece. Și robotul pleacă, lăsând în urmă chicoteli. Nu nervos, nu în viteză, în același ritm automat, alunecând perfect pe aleile perfecte.

Ne îndreptăm spre o lume în care cei care ne protejează se vor ruga de noi?

Timp de șase luni, în Dubai, 190 dintre țările lumii își prezintă în cadrul World Expo cine sunt și ce au mai bun. Când parcurgi, ca vizitator sau ca ziarist, spațiul de 440 de hectare care seamănă cu o simulare de realitate augmentată, ceea ce într-adevăr frapează este felul în care roboții și oamenii încearcă să-și armonizeze existența, fie și demonstrativă. Tradiția acestor evenimente mondiale durează din 1791, când Praga a organizat prima ediție. Apoi ea s-a diversificat și multiplicat, numindu-se Expoziție Universală în franceză sau română, World Expo în limbile anglo-saxone și păstrându-și vocația de a încerca să sfideze viitorul.

Începînd de astăzi, Libertatea va oferi în fiecare zi o pastilă din acest epicentru al creației și cunoașterii umane.

Lumea se luptă să iasă din pandemie, acasă e rău, privesc știrile cu groază, suferința alor tăi te urmărește oriunde ai fi. Însă, ca reporteră, sunt datoare să mă străduiesc să înțeleg și să vă transmit, din mijlocul acestei expoziții universale, cum poate arăta ceea ce urmează. Viața de peste un an, doi, când pandemia se va termina. Sau de peste 10 ani, pentru că unele dintre țările prezente aici au pretenția că dețin mijloace care vor intra rapid în viața oamenilor.

Mă uit cum robotul se îndepărtează și mă întreb dacă vom nega inteligența artificială așa cum am ajuns să negăm aproape orice formă de autoritate.

Atât de scurtă a fost întâmplarea de astăzi. Am nevoie să mă adun, să-mi revăd notițele, dacă și neutralitatea politicoasă a robotului pare că e prea mult de acceptat pentru o umanitate atât de iritată.

