Cei care nu se pot uita, nici măcar de curiozitate, în gura Ancăi Alexandrescu, fiindcă știu că a fost trompeta celor mai penali politicieni români, de la Năstase la Dragnea, nu pot să îi înțeleagă pe cei care se uită și o consideră „jurnalistă”.



Ce face Alexandrescu nu e jurnalism, nu a fost niciodată jurnalism și nu va fi niciodată jurnalism. E spălătorie de cadavre politice, gen „Nufărul” televizat. Iar stabilimentul unde se produce are mai puține în comun cu jurnalismul chiar și decât stabilimentul Antena 3. Poate doar RTV să îi depășească.



Cei care n-au fost repetenți la istorie nu îi înțeleg pe cei cărora li s-a făcut poftă de o dictatură, de un legionarism, de un bărbat pitic de stat călare pe un cal alb. Repetenții la matematică nu îl înțeleg pe Nicușor Dan. Nicușor nu îi înțelege pe cei care vor apă caldă, nu ecuații.

Cei care nu știu nici să-și scrie numele fără trei greșeli gramaticale nu îi înțeleg pe cei cu școală. Îi detestă și vor răzbunare, ar fi fericiți dacă s-ar întoarce anii 50. Toată viața au avut de suferit din pricina lipsei de educație și acum au ocazia să arate ei cine e mai “deștept” și nu vor ezita. Nu e ca și cum ar fi primul război al proștilor cu lumea.



Unii văd alianța hoților cu proștii, alții văd alianța nebunilor. E ca și cum ar fi un rahat pe clanță. Unii văd doar rahatul, alții văd doar clanța (poate chiar clanța locuințelor de treizeci și cinci de mii de euro promise de extremistul huliganofil Simion).



Și mai sunt – o minoritate absolută – cei care văd întregul tablou. Iată un rahat pe o clanță.



România a redevenit stupid-extremistă fiindcă românii au fost prost guvernați, au fost mințiți, batjocoriți, furați, fiindcă s-au integrat în Uniunea Europeană și NATO fără să adopte și valorile UE și NATO, fără să creadă în libertate, fără să creadă în drepturile omului, în drepturile tuturor oamenilor (mai bine non-binar decât legionar/ mai bine transgender decât rinocer – n-o să vezi niciodată în România așa ceva!), fără să creadă în egalitate de șanse, în știință sau în progres. E adevărat.



Dar România a redevenit stupid-extremistă și pentru că ai săi cetățeni, într-o majoritate absolută, refuză violent logica, marginalizează valoarea intelectuală, avortează cu drag rațiunea și se refugiază în gândirea magică, încurajați de religiile clasice sau de sectele emergente, care promovează un delir hipnotizant pentru mintea guguștiucului și a curcilor.



Românului îi place să o ia pe scurtături, știe spontan să facă și coadă, și haită, și, cum ne arată toată tranziția, e cam pus pe rapt, adică pe furat la toate nivelurile, de la Buzău la Teleorman și Sibiu.



Educația e la pământ cu complicitatea poporului român, ba chiar cu enorma sa participare entuziastă. Sănătatea e la pământ cu complicitatea poporului român, care împinge pliculețul cu mare drag. Administrația nu ne-o fac bulgarii.



Transporturile, industria, economia (mai puțin cea a videochatului și a păcănelelor), cultura (după ce a ajuns ministresă la cultură și madam Intotero, care a ajuns cu lectura până la Psaltire, poți să pui în funcție și plasa cu plase, nu mai e nimic de făcut) – toate sunt praf și pulbere și poporul așteaptă să se dea Singura acasă 3 și weekendul prelungit etern, spre a fi frumos.



Mijloacele mass-media au ajuns o mizerie și nu mai au credibilitate pentru că poporul n-a cultivat niciodată alternative multe și sănătoase. Și la fel și partidele politice – sunt aceeași mizerie pentru că implicarea civică tinde către zero, implicare politică tinde către zero, pădurea dictează, bun-venit în Securistan altoit cu Absurdistan. Totul e pe dos.



Și parcă putem noi să facem ceva? Nu vedeți că nimic nu se schimbă?! A mai fost și interzisă urcarea în tron a lui Mesia de la Bălăceanca & Kremlin.



Și voi vreți să nu aibă succes acest guru C. Georgescu, un impostor integral, anturat cu niște băieți care umblă cu un portbagaj de arme albe (ca într-o seară obișnuită, plăcută, de primăvară la Brăila), un șarlatan minion care latră (cu o morgă furată din filme de la Hollywood) propaganda Moscovei? N-are cum!



Rahatul e pe clanță pentru că fix poporul român l-a pus acolo, din nepăsare, din lene, din prostie, din egoism, din merge și așa. Asta e neînțelegerea principală: poporul e de vină, în egală măsură cu Iohannis, președintele voiajor (ales tot de popor, cu girul pădurii). Asta se ignoră și de aici mereu – mereu, răul.



Poporul însuși trebuie să își respecte imnul și să se deștepte, ar cam fi cazul, trebuie să se schimbe, altfel o să se întoarcă în 1984 pentru totdeauna. Și nu mai iese poporul ăsta de acolo nici cu trimisul special al lui Dumnezeu pe tik tok la Băicoi.

