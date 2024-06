Povestea unui martor ocular. Cum s-au derulat lucrările la bazinul semiolimpic din cartierul meu: haos administrativ, „deschidere” electorală, promisiuni de la Primărie

Vă povestesc ca un martor ocular – văzut de la balcon. Eu am biroul pe balcon: iar balconul dă direct în bazin de care mă desparte doar un rând de copaci. Deci zi de zi am avut sub ochi întreg procesul.

Și s-a început: mai întâi au apărut „oamenii invizibili” – nu-i vedeam, dar îi auzeam. Erau luați, duși, aduși – un soi de „semisclavi” de șantier aduși de prin Vietnam. Nu vorbeau, ci ciripeau. Nu ieșeau, nu plecau, nu-i vedeai: noaptea veneau, noaptea plecau. Bănuiesc că pe șantierele patriei asta e o practică uzuală: cam cum erau românii în anii `90-2000 prin Vest. Sper că erau cu acte în regulă. Dar nu asta e tema.

Clădirea s-a ridicat repede – veneau alegerile precedente: au venit specialiștii. Asta e altă clasă muncitoare: veneau cu mașini medii, îi vedeai, auzeai peste tot – erau cei care aveau meseriile astea căutate și mai bine plătite – cum sunt electricieni, instalatori etc.

După ce au plecat muncitorii calificați și bazinul părea din afară cam gata, au apărut băieții cu banii: șefii. Un amestec dintre afaceriști și politicieni. După haină și mașini era evident că e ceva tare scump. Oricum la noi e o clasă – o castă: afacerist-politician. Marii bani se fac cam pe acest sector. Și nu doar la noi: vedeți industriile energetice, farmaceutice și militare.

După ce „băieții cu mașini scumpe” au plecat, am răsuflat ușurați. Zic: și-au luat banii, înghitem în sec, dar copiii din sector vor putea înota aici: s-a mai… dar s-a mai și făcut, cum zice vorba din popor cu viziuni optimiste. Dar nu avem de unde să știm: nu suntem instituții de control.

Dar când totul părea gata a venit o perioadă lungă de tăcere: s-a făcut liniște. Cam trei ani de liniște am privit bazinul semiolimpic nou și atât. Darea în exploatare se amâna: un an, doi, trei – deja se uita pentru ce s-a construit.

Cu timpul a început să se pună peste el colbul, după care să se deterioreze lemnul și materialele – în curte au început să apară bălăriile. Încet, încet, bazinul nou cu tot cu spațiul dimprejur începea să arate precum ceva abandonat.

Am început să ne interesăm ce se întâmplă, de ce nu este dat în exploatare, când se deschide?

Am aflat cu stupoare că bazinul a fost construit, dar nu a fost prevăzută conectarea la electricitate. De pe geam am văzut într-o zi cum doi muncitori pierduți au săpat un șanț la ochi din direcția opusă a școlii de unde părea logic să fie cuplat. Nu mă pronunț, nu sunt de meserie, dar să sapi un șanț la mână după aproape doi ani de la terminarea întregului complex pare cel puțin neprofesionist, ca să nu zic ceva haos administrativ. Muncitorii avea să-mi confirme: n-au prevăzut, nu se poate cupla la rețeaua din școală… acum tragem să-l cuplăm la rețeaua de curent electric de peste drum.

Zic: hai că avem și curent după 2 ani de la terminarea construcției.

Dar minunea deschiderii nu a urmat. A mai trecut ceva timp – vorba vecinilor: nu cred că mai prindem noi să vedem și apă în bazin.

Clădirea în care se află bazinul de înot semiolimpic

Au apărut părinți care au făcut demersuri: sunt bani publici, e un obiectiv de interes public – e vorba de copiii noștri. Haosul administrativ – lupta între diverse instituții care mereu au în spate partide și lupta dintre diverse interese politice și economice au blocat deschiderea.

După multe așteptări vine anul electoral 2024. Un alt ciclu electoral – astfel de obiective se pare că ține de ciclurile electorale. Acum o săptămână suntem anunțați de Primăria Sectorului 1 că se deschide: Zilele Porților Deschise, la bazinele de înot didactice semiolimpice din sectorul 1.

După trei ani de așteptare, ce mai contează supărarea cetățenilor: bine măcar că electoral se mai rezolvă ceva – zic oamenii în parc. Hai că-l deschid ca să ne scoată la vot ca să știm cu cine votăm. Un soi de mită electorală de casă de mijloc de sector 1: noi nu ne vindem pe o brichetă ca în „provincie”, ci pe un bazin de înot.

Dar cât a ținut minunea?

Ar trebui să spun că după trei ani de liniște de la terminarea construcției nu am mai văzut lucrători. Cu două zile înainte de Porțile Deschise au venit echipe de muncitori și s-a muncit non stop până în miezul nopții. De pe balcon văd tot – amenajat, bălăriile tăiate, adus gazon, lemnul refăcut – ca să arate bine: mai e o săptămână până la alegerile locale.

În weekend, bazinul a fost deschis: două zile cu program, cu personal. Vecinii și-au dus copiii – toată lumea fericită.

Am ajuns și eu la închidere duminică să verific, să văd minunea. Am văzut-o. Am răsuflat ușurat: nu arată rău.

Merg la recepție: spuneți-mi, vă rog, cum pot înscrie copilul la înot? Nu se poate încă – răspunde doamna de la recepție. Când se va deschide și în ce condiții va funcționa oficial? Nu putem să vă spunem – răspund doamnele. Asta a fost doar pentru: Zilele Porților Deschise.

Scriu la Primăria Sectorului 1. Primesc răspuns:

Bună ziua,

După evenimentul „Zilele Porților Deschise”, Primăria Sectorului 1 va deschide publicului, la o dată pe care o va anunța ulterior, bazinele de înot de la Școala Gimnazială nr. 178 și de la Școala Gimnazială nr. 175 „Sfântul Nicolae” pe baza unui Regulament aprobat de Consiliul Local Sector 1.

O zi frumoasă!

Serviciul Imagine și Cultură

Ca să traduc: dragilor „fraieri” – Bazinul de înot pentru copii este o afacere pentru „ai noștri” (aici fără discriminare de orientare politică), nu pentru copiii voștri. În prag electoral noi am organizat un spectacol electoral: Zilele Porților Deschise. Ați venit, ați văzut – votați cum trebuie și poate, poate o să deschidem și copiilor voștri să aibă acces.

De pe balcon mă uit la vecinii care se bucură de noua minune: ies și-i anunț ce zice Primăria despre deschiderea oficială: „Primăria Sectorului 1 va deschide publicului, la o dată pe care o va anunța ulterior”.

Un vecin cu ceva experiență în domeniu zice sintetic și exact: aaa, deci l-au deschis să vedem doar cum arată cu o săptămână înainte de alegeri ca să votăm „bine” – după alegeri îl bagă în reparații, sigur. Cam așa ne simțim noi aici tratați.

În concluzie. Nu vreau să intru în haosul cauzelor administrative multiple – sper să se facă cercetări serioase – dar este evident un haos total administrativ care implică multe instituții ale statului și, cu siguranță, mai toate partidele importante – de la ministere și instituții specializate până la primărie. Și este evident cum interesul prim este cel legat de bani și mai ales acum de utilizarea bazinului în scop electoral. În ordinea priorităților, ultimii pe listă sunt alegătorii care plătesc totul – cetățenii acestui sector. Și vorbim de cel mai cunoscut sector al Capitalei și al țării. Dacă aici își permit să facă asta – ce e în alte zone? Nu vreau să-mi imaginez.

Întrebarea este simplă: câți ani și câte clicuri electorale să mai așteptăm pentru ca ai noștri copii să aibă acces la un bun public făcut pentru ei din banii contribuabililor? Am obosit să așteptăm…

Foto: primariasector1.ro

