Opinii Presa să recâștige încrederea românilor, apoi poate să se declare a patra putere în stat Opinie de

Petre Barbu Toate articolele autorului . Ultimul update Miercuri, 26 ianuarie 2022, 14:11

Am urmărit ediția emisiunii „Referedum” (TVR 1), în care s-a discutat despre soarta ziarelor și revistelor pe hârtie sub titlul „Mai este nevoie de presă tipărită în România?”. S-au prezentat cifre despre involuția tirajelor presei tipărite, s-au emis opinii și păreri despre acest domeniu de către ziariști cu experiență, nu știu ce-a căutat Alexandru Mironov în această chestiune, parcă a fost băgat pe ușa din dos. În final, am rămas cu o frustrare: o emisiunea cam dezlânată, cu argumente subțiri, superficială, parcă s-a bifat o sarcină de serviciu.