WHO’S HOT, WHO’S NOT / Voința nimicitoare a Simonei Halep vs parcurile extraterestre ale primarului Florea

HOT: Simona Halep, jucătoare de tenis

Foto: Hepta

Despre fata asta poți spune orice. Că îți e simpatică sau antipatică, sau că stilurile voastre de umor se potrivesc. Sau poate dimpotrivă. Că nu e superstarul expansiv pe care presa și cititorii și-l doresc uneori, că e mai degrabă discretă, că poate uneori are toane. Poți spune că nu se ridică uneori la înălțimea așteptărilor tale, de parcă asta chiar are vreo importanță. Poți spune că e o mare campioană, când e pe locul 1 WTA, și poți s-o faci praf când își permite să nu mai ajungă într-o finală de turneu de Grand Slam.

Doar că de data aceasta a ajuns. Din nou. La Londra.

Dar sunt și alte câteva lucruri pe care nu le poți spune despre Simona Halep, niciodată, în ruptul capului. Nu poți spune că nu are voință. O voință care ține de știința jocului, dar mai ales de mobilizarea interioară. Că nu are putere de a lupta. Capacitate de a reveni. Mental fără cusur. Faptul că mai are multe de spus și de făcut în tenis. Că parcă e mai bună cu fiecare an care trece. Că se autoconstruiește pe verticală, așa cum ar trebui s-o facem toți.

NOT: Daniel Florea, primarul Sectorului 5

Foto: EVZ

Pentru cei 54 de milioane de euro cheltuiți pe 34 de locuri de joacă. Mai mult decât toate celelalte cheltuieli efectuate pentru oamenii din sectorul cu pricina – școli, spitale, transport, curățenie, ajutoare sociale, salarii, de la începutul anului 2019 până acum.

Probabil că aceste sume nu ar fi de înțeles nici dacă locurile de joacă respective ar veni de undeva din viitor. Ar trebui ca leagănele și trambulinele să fie poleite cu aur, iar băncile pe care stau bonele și bunicile să leviteze 10 centimetri de la pământ, pentru o mai bună supraveghere a copiilor. Toboganele ar trebui să apară în parc sub formă de Transformers, pentru o mai bună gestionare a spațiului.

Dar se aude că nu e nimic din toate acestea. USR spune că singura explicație pentru aceste cifre cosmice e faptul că ”de parcuri se ocupă o firmă favorită a primarului Florea”. Deci n-o să vedem farfurii zburătoare în Ferentari?

Citește și:

WHO’S HOT, WHO’S NOT/ Imaginea fabuloasă a antrenorului de la Liverpool vs băiatul rău Morrissey

WHO’S HOT, WHO’S NOT / Performanța imbatabilului Nadal vs indiferența ministrului Dan față de propriii oameni

WHO’S HOT, WHO’S NOT / Bătrânețea fără bătrânețe a Oliviei de Havilland vs. pozele ”furate” de Mark Zuckerberg

Citește mai multe despre Daniel Florea și Simona Halep pe Libertatea.