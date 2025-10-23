La câte povești d-astea a auzit cafeaua de la 5 to go în 10 ani, ar fi trebuit s-o punem să semneze NDA-uri. Pentru că, după 10 ani de dimineți, întâlniri și confesiuni, cafeaua asta știe mai multe decât serviciile secrete, ai zice.

Dacă ar avea cafeaua asta mâini să scrie câte a văzut și auzit, probabil ar fi publicat deja un roman. Dar cum încă n-are, 5 to go împreună cu WOPA și ilustratoarea Wanda Hutira au dat formă, voce și culoare situațiilor în care cu toții am fost la un moment dat.

Așa s-a născut „Povestea cafelei care a văzut tot”. O serie aniversară de 10 povești ilustrate pentru 10 ani de 5 to go.

Proiectul prinde viață într-un format special de comic book în care o eroină fictivă trăiește toate micile peripeții de zi cu zi, mereu cu o cafea 5 to go alături.

Amintirile cafelei au fost transformate în ilustrații cu umor, culoare și expresivitate, iar pentru că povestea nu se oprește la hârtie, benzile desenate devin și video reels animate, cu vibe-ul recognoscibil 5 to go: fresh, funny și autoironic.

Cafeaua de la 5 to go a fost martoră la atâtea povești încât era păcat să nu-i dăm și voce.

„5 to go e despre poveștile care se nasc între oameni, despre momentele mici care contează și despre emoția autentică din fiecare zi. ‘Povestea cafelei care a văzut tot e un mod creativ de a celebra tot ce am trăit împreună în acești 10 ani, cu zâmbetul pe buze și cafeaua în mână.”, declară Alexandra Moisescu, Marketing Manager 5 to go.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

“A fost genul de proiect care s-a scris singur. Pentru că e despre oameni și cafele care au auzit mai multe decât terapeuții. Atunci când vorbești despre 10 ani de povești adevărate, nu inventezi nimic. Doar observi, înțelegi și spui mai departe”, spune Irina Șerbulea, Copywriter WOPA.

Echipa 5 to go:

Alexandra Moisescu – Marketing Manager

Alexandra Tudor – Marketing & Trade Marketing Manager

Catalina Manea – Brand Manager

Elizabeth Brolla – Senior Graphic Designer

Irina Stanciu – Marketing Specialist

Iulia Lupu – Marketing Specialist

Teodora Vlad – Social Media Manager

Ilustrator: Wanda Hutira

Echipa WOPA:

Claudiu Dobriță – Executive Creative Director

Daniel Hărmănescu – Creative Director

Irina Șerbulea – Copywriter

Rareș Orzac – Art Director

Vlad Lipovanu – Head of Digital

Andra Țivichi – Client Service Director

Oana Dănilă – Group Account Director

Ana Stan – Senior Account Manager

Foto: WOPA

Sursă: IQads

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE