Ocupă-ți locul din primul rând alături de E! la cele mai importante premii din industria televiziunii, Premiile Emmy. Tot ce trebuie să faci este să te relaxezi și să urmărești cum cele mai importante staruri din industrie sunt gata să impresioneze prin ținute și declarații. Fii gata pentru o noapte de neuitat cu cele mai bune momente pe care televiziunea le are de oferit, alături de E!.

Premiile Emmy s-au născut în Los Angeles și au fost acordate prima dată sub acest nume în 1949 și au fost luate în considerare doar programe locale. În timpul anilor 50, cunoscuți în S.U.A ca epoca de aur a televiziunii, premiile au început să se concentreze pe producții cu acoperire națională. În prezent evenimentul are ecouri internaționale și este cel mai dorit din industria televiziunii. Statueta Emmy reprezintă o femeie cu aripi ce ține în mână un atom. Aripile reprezintă muza, arta, iar atomul reprezintă caracterul științific al televiziunii. Ceremonia are loc la Microsoft Theatre, L.A.

Încă din 1996 E! realizează transmisiuni în direct ale sosirii participanților de la cele mai importante gale. La ediția din 2021 a Galei Premiilor Emmy din 2021 E! va transmite sosirea nominalizaților și a celor mai influente persoane din industria de televiziune. Stiliști alături de experți în fashion și cultura pop sunt prezenți pentru a oferi telespectatorilor cele mai interesante informații și cele mai spectaculoase interviuri cu celebrități.

Așa că nu uita, în direct în noaptea de duminică spre luni, 19 septembrie, de la ora 1:00 sau în reluare luni, 20 septembrie, de la 21:00, urmărește THE 2021 PRIMETIME EMMY AWARDS: LIVE

FROM E! pentru cele mai memorabile momente ale serii.

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Momentul în care Simona Halep și Gică Hagi au făcut spectacol pe ringul de dans

Playtech.ro IREAL! Ce i-a făcut propria mamă lui Silviu Biriș. Actorul devenit preot a mărturisit mâhnirea primită

Observatornews.ro Bătaie cu bâte şi cuţite în mijlocul unei străzi din Capitală. O şicanare în trafic se putea încheia tragic pentru ambii şoferi

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2021. Vărsătorii trebuie să fie limpede în gânduri, dorințe și intenții și să le selecteze pe cele benefice

Știrileprotv.ro Bulevarde și străzi importante vor fi închise în weekend, în Capitală. Ce evenimente vor avea loc

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"