Vreme instabilă și un jet polar care lovește România

Prognoza meteo anunță o perioadă cu vreme instabilă și schimbătoare până la începutul lunii mai, cu alternanțe de temperaturi și episoade de vânt puternic. Joi, 23 aprilie, vântul a atins viteze de 50–70 km/h în nordul, centrul, estul și sud-vestul țării, iar în zonele montane și nord-estul Moldovei, rafalele au ajuns la 90 km/h. La altitudini de peste 1.600 de metri, în Carpații Meridionali, de Curbură și Apuseni, vântul a suflat cu până la 130 km/h.

Vineri, 24 aprilie, intensitatea vântului a scăzut ușor, însă rafale de 45–55 km/h au fost resimțite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia.

Potrivit ANM, „din noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 aprilie) și până luni dimineața (27 aprilie), gradientul baric și termic se intensifică din nou, iar România va fi influențată de coborârea jetului polar (la 300 hPa) peste estul Europei”. Astfel, duminică, 26 aprilie, vântul va reveni în forță, cu viteze de 45–60 km/h în majoritatea regiunilor țării, iar în Transilvania și Moldova va ajunge la 70–80 km/h. În zonele montane, rafalele ar putea depăși pragul de 120 km/h.

Jetul polar este un „râu” de aer cu deplasare foarte rapidă, situat la altitudini mari (aproximativ 9–12 km, la nivelul troposferei superioare). Acesta se formează la granița dintre masele de aer rece de la pol și masele de aer cald de la latitudinile medii.

După câteva zile cu temperaturi scăzute, vremea se încălzește treptat până duminică, 26 aprilie, arată și prognoza meteo ANM valabilă pentru 27 aprilie – 24 mai 2026. Valorile maxime vor oscila între 14 și 22 de grade Celsius, atingând chiar 23–25 de grade în sud și sud-est, în special în Lunca Dunării. Totuși, această încălzire este de scurtă durată. Din 27 aprilie, odată cu pătrunderea aerului polar, temperaturile vor scădea din nou, anunță meteorologii.

Prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai: ploi aduse de un blocaj Omega

Pentru perioada 30 aprilie – 3 mai, care marchează tradiționala minivacanță de 1 Mai, specialiștii avertizează asupra unei vremi instabile. Conform ANM, presiunea atmosferică ridicată din nordul Europei va interacționa cu activitatea ciclonică din sudul și sud-estul continentului, determinând apariția ploilor în majoritatea regiunilor țării.

„În troposfera medie se conturează o structură de blocaj de tip Omega, care favorizează avansul aerului umed dinspre Marea Mediterană spre România”, precizează ANM. În aceste condiții, maximele diurne ar putea rămâne sub normele climatologice, oscilând între 10 și 17 grade Celsius. Modelul meteorologic american GEFS confirmă acest scenariu, sugerând o configurație atmosferică similară pentru 1 Mai, cu presiune ridicată în nordul Europei și activitate ciclonică în sud și est.

Totuși, meteorologii subliniază că prognozele pe termen lung, de peste 5–7 zile, sunt mai puțin sigure, iar condițiile meteorologice pentru această perioadă ar putea suferi modificări. Rămâne de văzut dacă vremea va permite românilor să se bucure de tradiționalul grătar de 1 Mai sau dacă vremea capricioasă va strica planurile de vacanță.

Blocajul Omega reprezintă o configurație atmosferică statică, numită astfel deoarece liniile izobare (de presiune egală) de la înălțime iau forma literei grecești Omega. Acest fenomen apare atunci când jetul polar ondulează atât de puternic, încât se „blochează” într-o anumită poziție pentru mai multe zile sau chiar săptămâni.

Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic. Discutăm și atâta tot”

