„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.

Potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre celebrul artist și compozitor Tudor Gheorghe, care era cazat în Hotelul Moldova din Iași. Surse judiciare susțin că acesta a băut alcool la restaurantul hotelului.

Ulterior, după ce a intrat în camera de hotel, din cauza problemelor de sănătate și a consumului de alcool, Tudor Gheorghe a acuzat o stare de amețeală, iar după ce a intrat în baie a căzut și s-a lovit la cap, au susținut sursele citate pentru Libertatea.

Artistul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

O moldoveancă a vrut să transporte 8 kilograme de caviar în valiză, cadou pentru rude de Paște. Vameșii de pe aeroportul din Berlin n-au fost de acord

Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Vremea în perioada 27 aprilie - 15 mai 2026. Temperaturi mai mici decât cele normale și ploi abundente, urmate de o încălzire a vremii
Știri România 09:02
Vremea în perioada 27 aprilie – 15 mai 2026. Temperaturi mai mici decât cele normale și ploi abundente, urmate de o încălzire a vremii
Pe lângă cetățenia sârbă, Victor Ponta ar deține și cetățenia turcă. El neagă, dar acte oficiale îl prezintă ca și „cetățean al Republicii Turcia” EXCLUSIV
Știri România 08:57
Pe lângă cetățenia sârbă, Victor Ponta ar deține și cetățenia turcă. El neagă, dar acte oficiale îl prezintă ca și „cetățean al Republicii Turcia” EXCLUSIV
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Adevarul.ro
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” când a ajuns la Casa Fotbalului. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” când a ajuns la Casa Fotbalului. Exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
Stiri Mondene 09:10
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 23 apr.
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum va fi vremea în luna mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
ObservatorNews.ro
Cum va fi vremea în luna mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
GSP.ro
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Mediafax.ro
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax.ro
Cum o pandemie a distrus un oraș
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”
KanalD.ro
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”

UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Politică 23 apr.
UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Politică 23 apr.
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal