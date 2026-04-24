„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.

Potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre celebrul artist și compozitor Tudor Gheorghe, care era cazat în Hotelul Moldova din Iași. Surse judiciare susțin că acesta a băut alcool la restaurantul hotelului.

Ulterior, după ce a intrat în camera de hotel, din cauza problemelor de sănătate și a consumului de alcool, Tudor Gheorghe a acuzat o stare de amețeală, iar după ce a intrat în baie a căzut și s-a lovit la cap, au susținut sursele citate pentru Libertatea.

Artistul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

