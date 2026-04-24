Horoscop săptămânal Pești – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, ipostaze de muncă sau de viață profesională în care Peștii vor putea să-și dovedească valoarea, importanța și superioritatea față de rivali sau competitori.

Solicitarea inimii și a sistemului vascular fiind mai pronunțată decât în alte zile, este indicat un mod de viață prudent în împrejurări complicate, gestionarea cu maturitate a stresului, a efortului fizic, a presiunii psihice și a conflictelor. Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, în care s-a mai aflat pentru câteva luni (între 7 iulie și 8 noiembrie 2025), timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care nativii se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă sau prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze, pentru că toată lumea va trebui să asimileze niște valori și niște tendințe de evoluție a societății.

Acest tranzit îi va influența pe Pești în sectorul relațiilor cu părinții și cu antecesorii, cu țara, limba, cultura, educația și religia, cu tradițiile și moștenirile de familie și de neam, introducând o notă permanentă de instabilitate, de schimbări bruște, de situații neprevăzute în regimul locației, al patrimoniului imobiliar sau funciar, al stabilirii într-un oraș sau într-o țară.

Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, relații parteneriate corecte și „funcționale”. Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, posibile griji financiare. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, cele două case ale comunicării vor fi influențate de Luna Plină în Scorpion, din 1 mai (vești alarmante, controverse).

