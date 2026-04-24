„Suntem doar cinci persoane și uitați câtă viță-de-vie avem acolo! Haideți!”

În videoclip, Andreea explică direct ce presupune jobul și încearcă să atragă cât mai mulți oameni.

„Salutare, oameni buni. Cine are nevoie de un loc de muncă… căutăm oameni, da? Rupem lăstarii de la baza viței-de-vie. După cum puteți vedea, trebuie doar să înlăturăm lăstarii de jos. Este o muncă superușoară.”, spune ea.

Mesajul e simplu și clar, iar accentul cade pe ușurința muncii:

„Se plătește la oră, da? 12,50 pe oră. Avem nevoie de oameni. Cu acte, da? Important: cu acte în regulă. Nu oferim cazare, nu avem cum să închiriem pentru atâtea persoane. Suntem doar cinci persoane și… uitați câtă viță-de-vie avem acolo! Haideți!”, adaugă românca.

Nu e prima dată când românca face angajări online

Nu este prima oară când Andreea Marinela caută forță de muncă și anunțurile devin rapid virale. La începutul anului, ea a postat un clip în care căuta muncitori pentru fistic la o fermă din Albacete. Dacă atunci, Andreea spunea că sunt doar trei oameni care lucrează la fermă, acum femeia vorbește de cinci persoane.

Atunci, anunțul a explodat pe TikTok și a ajuns la aproximativ două milioane de vizualizări, iar românca spunea că este nevoie de cel puțin 30-40 de oameni, iar munca putea dura chiar și patru luni.

Are cea mai mare suprafață din lume, dar nu produce cel mai mult vin

Deși deține aproape un milion de hectare acoperite cu viță-de-vie, un record absolut la nivel global, Spania ocupă, în majoritatea anilor, locul al treilea în topul marilor producători de vin, după Italia și Franța. Explicația ține de clima uscată și de solul arid din multe regiuni, care reduc randamentul de struguri la hectar.

Cu toate acestea, industria iberică rămâne un gigant al exporturilor, iar centrul său este regiunea Castilla-La Mancha, considerată cea mai mare întindere viticolă continuă din lume. Deși fermierii spanioli cultivă sute de soiuri, economia sectorului se bazează în mare parte pe strugurele alb Airén, rezistent la secetă, și pe Tempranillo, „regele” strugurilor roșii, folosit în vinurile din Rioja și Ribera del Duero.

Tradiția vinicolă a Spaniei este completată de regiuni emblematice precum Andaluzia, locul de origine al vinului fortificat Sherry, și Catalonia, cunoscută pentru spumantul Cava.

TikTok, noul loc unde se găsesc joburi

Agricultura spaniolă se confruntă din ce în ce mai mult cu lipsa forței de muncă. În regiuni precum Castilla-La Mancha, unde există suprafețe mari cultivate, fermierii spun că au nevoie de mii de lucrători în fiecare an, dar găsesc din ce în ce mai greu oameni dispuși să muncească, iar rețelele sociale au devenit un fel de „agenție de recrutare” rapidă, unde informația ajunge direct la cei interesați.

Agricultura este unul dintre domeniile din Spania care depind tot mai mult de muncitori străini. Datele oficiale arată că sute de mii de angajați din acest sector nu sunt cetățeni spanioli. Lipsa de personal este explicată prin îmbătrânirea populației și interesul tot mai scăzut al tinerilor pentru munca în agricultură.

Pentru românii din diaspora sau pentru cei care vor să plece la muncă în străinătate, astfel de clipuri devin o sursă directă și ușor de accesat de informații privind locurile de muncă.