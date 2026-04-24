Horoscop săptămânal Leu – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, dorință puternică de a se afirma ori de a depăși niște provocări profesionale, contractuale ori parteneriale. Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența, în general, comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze.

În particular, acest tranzit îi va influența pe Lei în sectorul relațiilor de prietenie, unde va tulbura deseori buna comunicare, participarea la activitățile de interes comun sau de relaxare. Multe relații de prietenie se vor șubrezi sau vor evolua imprevizibil, afectând activitățile ce presupun efort comun și responsabilitate; relații efemere inconsistente la capitolul încredere.

Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, relația nativilor cu banii și cu bunurile patrimoniale va avea un parcurs obișnuit. Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, dialogurile purtate într-un cadru oficial sau în fața unui public pot etala o latură ostilă, conflictuală, pe fondul unor dispute născute din viziunile diferite asupra unor principii de viață socială sau profesională; sunt de evitat confruntările în fața publicului pe care nativii simt că nu le pot controla.

Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, un Pătrat pe semnele Fixe, asociat cu impactul Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai, va afecta relația Leilor cu familia din care provin, relațiile parteneriale sau contractuale și activitatea profesională.

