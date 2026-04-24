Horoscop săptămânal Gemeni – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, nativii se vor afirma ca niște persoane puternice, în stare să facă față stresului activităților profesionale sau relațiilor publice.

Pe această direcție, pot avea o prestație adecvată, admirată chiar de cei din jur. Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care nativii se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența, în general, comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze, nu fără dificultate, pentru că toată lumea va trebui să asimileze noile valori și tendințe de evoluție ale societății.

Acest tranzit îi va influența pe Gemeni, în funcție de harta generală, în sectorul casei I a personalității, unde va opera schimbări de atitudine, de opinie, de comportament în relațiile cu persoanele cunoscute ocazional, cu frații și vecinii sau de a se prezenta în fața unui public, a unei asistențe de specialitate sau a unei comisii de examinare. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, activități casnice sau practice.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, relațiile personale de prietenie, de simpatie sau de dragoste vor funcționa derutant, fie nativii, fie apropiații lor nu vor avea nici o reacție sau vor fi evazivi ori vor avea reacții exagerate, disproporționate față de motivul provocării, alterând respectiva relație. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, sănătatea va fi influențată de Luna Plină în Scorpion, din 1 mai. Stare psihică apăsătoare.

