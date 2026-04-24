Opoziția pregătește moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Conform Constituției, o moțiune de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime dintre parlamentari, ceea ce necesită 116 semnături. Pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis, este nevoie de votul favorabil al 232 de parlamentari, adică jumătate plus unu. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat că formațiunea sa va depune o moțiune de cenzură în luna mai.

„Noi vom iniția, după cum am anunțat, în luna mai (după data de 13, când sunt disponibile cifrele economice pentru primul trimestru din 2026). Ca semnături ne bazăm pe cele ale parlamentarilor AUR, 90 la număr, plus grupurile din opoziție (PACE, POT, SOS și neafiliați)”, a declarat Stefăniță Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR, citat de News.ro.

Pe de altă parte, PSD, condus de Sorin Grindeanu, nu a confirmat oficial o inițiativă similară, însă mai multe surse din partid au menționat că ar putea începe strângerea de semnături săptămâna viitoare. Vicepremierul demisionar Marian Neacșu a sugerat că acest pas este iminent: „Secretarii de stat PSD își vor da demisia odată cu moțiunea de cenzură”. Grindeanu a declarat că partidul ia în calcul fie să inițieze o moțiune proprie, fie să sprijine una propusă de alte formațiuni.

Criza politică din România depinde de 232 de voturi în Parlament

Conform datelor oficiale publicate de cele două Camere ale Parlamentului, AUR dispune de 90 de parlamentari (68 de deputați și 28 de senatori). Partidele pe care AUR susține că se bazează (PACE, POT, SOS România și neafiliații) adună 44 de voturi la Camera Deputaților și 18 la Senat, totalizând 152 de voturi. Acestea sunt suficiente pentru inițierea moțiunii, dar insuficiente pentru demiterea Guvernului, fiind necesare încă 80 de voturi.

De cealaltă parte, PSD are 130 de voturi. Deși majoritatea absolută ar necesita încă 102 voturi, chiar și cu sprijinul POT, SOS România și al altor parlamentari neafiliați, partidul nu depășește pragul de 198 de voturi. Astfel, social-democrații ar mai avea nevoie de 34 de voturi pentru a înlătura Executivul condus de Bolojan. Grupul PACE, condus de senatorul Ninel Peia, a anunțat că a inițiat deja o moțiune de cenzură intitulată „Progresismul ucide România – Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor”. Peia a declarat pentru News.ro: „Vom achiesa la orice demers care duce la căderea Guvernului, dar nu semnăm cecuri în alb. Vrem să vedem dacă textul lor reflectă valorile naționale, creștine și conservatoare, dar și prioritățile românilor, nu doar jocuri de culise între partidele de sistem”.

Ilie Bolojan are 51 de voturi lipsă pentru a-și asigura funcția

Pe fundalul schimbărilor politice din Parlament, premierul Ilie Bolojan trebuie să obțină un nou vot de încredere pentru a-și continua mandatul și pentru a încheia criza politică din România din 2026. Având în vedere modificările din structura politică a Guvernului, Bolojan are nevoie de 232 de voturi, dar dispune de doar 181: 130 din Camera Deputaților (51 PNL, 40 USR, 22 UDMR, 17 minorități) și 51 din Senat (22 PNL, 19 USR, 10 UDMR). Premierului îi lipsesc astfel 51 de voturi pentru a-și asigura funcția.

Parlamentarii traseiști au complicat calculele politice

De la începutul actualei legislaturi, migrarea parlamentarilor între partide a complicat calculele politice. Partidul Social Democrat a fost cel mai activ, reușind să atragă 8 deputați și un senator de la alte formațiuni. În schimb, AUR a pierdut trei deputați și a câștigat doar doi, iar PNL a atras doi deputați fără a pierde vreunul. Un exemplu recent de migrare este cel al deputatului PSD Emanoil Neagu, care a trecut la PNL, nemulțumit de direcția partidului său.

De asemenea, grupul parlamentar „Uniți pentru România” a fost format pe 23 aprilie de 10 foști membri ai Partidului Oamenilor Tineri, dar nu și-a declarat încă sprijinul pentru vreo tabără.

Schimbările din structura grupurilor parlamentare sunt următoarele:

Camera Deputaților

PSD: 94 membri (+8 față de alegeri)

AUR: 62 membri (-1 față de alegeri)

PNL: 51 membri (+2 față de alegeri)

USR: 40 membri (fără schimbări)

UDMR: 22 membri (fără schimbări)

Minorități: 17 membri (fără schimbări)

SOS România: 15 membri (-13 față de alegeri)

POT: 16 membri (-11 față de alegeri)

Neafiliați: 13 membri

Senat

PSD: 36 membri (+1 față de alegeri)

AUR: 28 membri (fără schimbări)

PNL: 22 membri (fără schimbări)

USR: 19 membri (fără schimbări)

PACE: 12 membri (format din foști membri ai POT și SOS România)

UDMR: 10 membri (fără schimbări)

Neafiliați: 6 membri

În acest context politic tulbure, atât puterea, cât și opoziția sunt angajate în negocieri intense pentru a atrage sprijin suplimentar. Situația rămâne deosebit de volatilă, iar viitorul Guvernului Bolojan este incert. Toate taberele par să își recalibreze strategiile pentru următoarele săptămâni decisive.

