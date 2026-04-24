Dacă Ema Oprișan a mers la Insula Iubirii alături de Răzvan Kovacs în anul 2023, Ella Vișan a ajuns în emisiunea de la Antena 1 cu Andrei Lemnaru, în anul 2025.

La câteva săptămâni după ce s-a aflat că Răzvan Kovacs și Ella Vișan formează un cuplu, Ema Oprișan a vorbit la „Fresh by Unica” despre ce s-a întâmplat în ultimul timp în viața ei.

„Eu nu trăiesc din ceea ce spun ceilalți și nici nu mă interesează. Pentru că nimeni nu știe ce trăiesc eu cu adevărat în interior, chiar dacă eu îmi exprim sentimentele. Real îi mulțumesc lui Răzvan că a postat acel mesaj și că a plecat de acasă. Chiar dacă nu se aștepta ca eu să plec și să fac următorii pași.

Pentru că m-a făcut să mă regăsesc. Eram foarte jos. Dacă el nu făcea chestia asta, nu știu unde aș fi ajuns. Mă așteptam să facă chestia asta. Și din trecutul nostru pe care l-am avut, când el cumva s-a răzbunat pe mine. Dar acum nu am simțit-o ca o răzbunare. Acum am simțit-o la el ca pe un fel de validare, că are nevoie să se simtă bărbat apreciat, că are putere, că poate să cucerească, că este important pentru femei”, a spus, printre altele, Ema Oprișan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Fosta concurentă de la Insula Iubirii 2023 a dezvăluit și că simte milă pentru Ella Vișan: „Poate lumea va crede că sunt ipocrită… Pentru că sunt feministă convinsă, am și puțină milă pentru Ella. Chiar dacă n-ar merita”.

Ema Oprișan a mai dezvăluit în cadrul emisiunii și că atât ea, cât și Răzvan Kovacs au greșit în timpul relației.

„Eu știu că amândoi avem vină. Înțeleg că lumea îl condamnă. Și eu îl condamn! Dar într-o relație nu există vină doar dintr-o singură parte. Eu știu ce am greșit. Poate nu avem același tip de greșeli”, a mai afirmat tânăra.

Printre altele, Ema Oprișan a dezvăluit și că există posibilitatea ca ea și Răzvan Kovacs să se împace, la un moment dat.

„Dacă stau să mă uit la trecutul meu cu el, ar exista multe șanse de împăcare. Avem toți slăbiciunile noastre și anumite persoane știu doar cum să ni le activeze. Eu, pe cât sunt de puternică, pe atât sunt și de labilă emoțional și poți să mă manipulezi”, a încheiat Ema Oprișan.