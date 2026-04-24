Datele oficiale analizate arată că bugetele instituțiilor nu includ sume alocate pentru organizațiile culturale independente din Brașov, o situație fără precedent în ultimii ani, arată Consorțiul Cultural Corona.

Fără sprijin public pentru cultura independentă din Brașov, în 2026

Potrivit proiectului de buget al Consiliului Județean Brașov pentru 2026, aflat în consultare publică în aprilie, 0 lei sunt prevăzuți pentru finanțarea ONG-urilor culturale.

De asemenea, Primăria Brașov nu a lansat niciun apel pentru Ghidul cultural în 2025 și 2026.

Acest ghid a fost principalul mecanism de finanțare nerambursabilă pentru sectorul independent, activ între 2012 și 2024, cu un buget ce ajunsese la 6 milioane de lei anual.

„Eliminarea simultană a ambelor surse de finanțare publică locală creează un blocaj fără precedent pentru sectorul cultural independent din Brașov. Vorbim despre zeci de organizații și proiecte care contribuie direct la atractivitatea și economia locală și care nu pot funcționa în absența unui minim sprijin public predictibil”, a declarat Valer Rus, președintele Consorțiului Cultural Corona, într-un comunicat transmis presei.

Evoluția finanțărilor locale în Brașov în anii trecuți

În trecut, Brașovul se remarca la nivel național prin alocările generoase pentru cultura independentă.

Între 2022 și 2025, Consiliul Județean Brașov a finanțat proiecte culturale private cu sume crescătoare:

2022: 1,40 milioane de lei (22 de proiecte)

2023: 1,80 milioane de lei (25 de proiecte)

2024: 1,80 milioane de lei (24 de proiecte)

2025: 2,00 milioane de lei (26 de proiecte)

În plus, Ghidul cultural al Primăriei Brașov, care a funcționat timp de 12 ani, a susținut inițiative culturale independente cu bugete de până la 6 milioane de lei anual.

Impactul asupra evenimentelor culturale din Brașov

Lipsa finanțării publice în 2026 amenință existența unor evenimente culturale importante pentru Brașov, precum Brașov Jazz & Blues Festival, Săptămâna Haferland, Festivalul de Film și Istorii Râșnov, SoNoRo Musikland, Street Delivery, CULMEA: Film și Educație de Mediu, Săptămâna Comediei și Alpin Film Festival.

Aceste inițiative se bazează, în medie, în proporție de 60%-90% pe sprijinul public local pentru a-și acoperi bugetele.

În 2024, ultimul an de finanțare, au fost depuse 87 de proiecte, dintre care 74 au fost declarate eligibile. Totuși, bugetul disponibil a acoperit doar 63% din cererile de finanțare, în valoare totală de 9,61 milioane de lei.

Câți bani alocă alte consilii județene pentru cultură

În comparație, alte județe din țară continuă să aloce fonduri pentru cultura independentă în 2025.

Consiliul Județean Timiș a alocat 3,20 milioane de lei, Cluj 1,20 milioane, iar Sibiu 1,20 milioane.

În 2025, CJ Brașov a fost lider național cu două milioane de lei, însă în 2026 devine singurul consiliu dintre acestea care nu mai susține financiar acest sector.

Solicitări pentru reluarea finanțărilor în Brașov

Consorțiul Cultural Corona a cerut reluarea de urgență a Ghidului cultural al Primăriei Brașov, cu un buget minim de 3 milioane de lei, și includerea finanțării ONG-urilor culturale în prima rectificare bugetară a Consiliului Județean Brașov, cu cel puțin un milion de lei.

De asemenea, organizația solicită un calendar predictibil și consultări publice înainte de modificarea sau suspendarea programelor de finanțare.

Cifrele din acest articol provin din surse publice oficiale, inclusiv bugetul Consiliului Județean Brașov pentru 2026 (consultare publică, aprilie 2026), comunicatele CJ Brașov privind finanțările culturale între 2022 și 2025, hotărârile Consiliului Local Brașov privind Ghidul cultural (2021–2024), precum și datele publice ale consiliilor județene din Timiș, Cluj și Sibiu pentru anul 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE